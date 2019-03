Prato | fondazione compra tutti i trofei di Chechi | annullata l' asta per salvare la

repubblica

(Di venerdì 29 marzo 2019) L'atleta aveva deciso di donare 200 tra medaglie, coppe e riconoscimenti per aiutare la struttura in cui si allenava agli inizi della carriera. Il ginn: "Un affetto commovente"

