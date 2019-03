ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Vi ricordate di? Sì, proprio quel cantautore che circa un decennio fa ha sfornato alcuni singoli di medio successo come I bambini fanno oh e Vorrei avere il becco. E la sapete l’ultima? La tv ha deciso di ‘riabilitarlo’. Non si sa bene perché, ma da un paio di settimane a questa parte, il menestrellosi è riaffacciato con prepotenza sulla televisione generalista nostrana. Antonella Clerici l’ha ospitato sul palco di Sanremo Young, Paolo Bonolis tra gli spalti di Ciao Darwin come sostenitore della categoria Family Day, Mara Venier lo ospiterà domenica prossima nel salotto super pop di Domenica In. E la domanda è: perché? Perchéha riacquistato un posto di primo piano, nonostante la sua ultima canzone che il grande pubblico ricorda risalga al 2010 con la partecipazione a Sanremo (era l’edizione della Clerici)? Forse c’entra ...

FQMagazineit : Povia “riabilitato” dalla tv. Ma ce n’era bisogno? Dall’omosessualità ai terremoti, tutte le sue ‘uscite’ da diment… - Noovyis : Un nuovo post (Povia “riabilitato” dalla tv. Ma ce n’era bisogno? Dall’omosessualità ai terremoti, tutte le sue ‘us… - erregi69 : Povia “riabilitato” dalla tv. Ma ce n’era bisogno? Dall’omosessualità ai terremoti, tutte le sue ‘uscite’ da diment… -