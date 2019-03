Ponte Morandi | avvocati all’attacco | «Prove nulle | superperizia da rifare»

Ponte Morandi - avvocati all’attacco : Tensione all’incidente probatorio svoltosi a palazzo di giustizia. E nello smontaggio della quinta trave debuttano i teloni per bloccare polveri a rischio amianto

Genova - Ponte Morandi : iniziata la discesa della 5ª parte dell’impalcato : E’ in corso la discesa della 5ª parte di impalcato del moncone ovest di Ponte Morandi, a Genova: lo ha reso noto la struttura commissariale. Si tratta della parte di carreggiata compresa tra la 3ª e 4ª pila. Se tutto procederà come da programma, in serata arriverà a terra. La discesa di questa parte del viadotto era prevista lunedì scorso, ma le forti raffiche di vento hanno impedito di procedere. L'articolo Genova, Ponte Morandi: iniziata ...