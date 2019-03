POLIZIA DI STATO - DASPO SPORTIVO

POLIZIA di Stato : i bandi di concorso per Allievi agenti e Penitenziaria di aprile : Dopo aver parlato del bando del ministero dei Beni Culturali, ritorniamo sul piano straordinario di assunzioni dell'esecutivo di Giuseppe Conte per il 2019. Come previsto dall'ultima legge di bilancio, numerosi sono i posti previsti nel comparto delle Forze dell'Ordine, in particolare dei reclutamenti in Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel scorso autunno aveva annunciato di voler rinnovare ...

Maxi operazione POLIZIA di Stato : 90 kg droga sequestrati e 41 arresti : Roma – Maxi operazione della Polizia di Stato. Oltre 90 kg di sostanza stupefacente sequestrata, tra hashish e marijuana, e ben 41 le persone finite in manette, per la maggior parte nigeriani. Sono questi i risultati delle operazioni antidroga condotte dagli agenti della Polizia di Stato sul territorio di Roma. Punto focale dell’intervento, che ha permesso di assicurare alla giustizia pericolosi ‘corrieri’, con borsoni e ...

Funzionari della POLIZIA di Stato : la protesta contro il Ministero degli Interni : ' Altresì - evidenzia Tiani - abbiamo rappresentato in ogni sede istituzionale e politica le numerose anomalie e limitazioni presenti nei concorsi per l'accesso a predetto ruolo ed il compresso ...

Controlli a stazione Tiburtina : 12 le persone fermate dalla POLIZIA di Stato : Roma – Questa mattina la Polizia di Stato, cosi’ come disposto dal questore di Roma Carmine Esposito con apposita ordinanza di servizio, ha effettuato Controlli straordinari in largo Spadolini, presso lo scalo ferroviario di Roma Tiburtina, finalizzati alla bonifica e messa in sicurezza dei sottopassi. posto, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Sant’Ippolito, diretto da Isea Ambroselli, hanno riscontrato la ...

Palermo : fugge alla vista della POLIZIA - arrestato pusher : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Un uomo di 38 anni, Nicola Piazza, è stato arrestato, a Palermo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Oreto-Stazione lo hanno fermato nei pressi di via Luigi Manfredi, dopo un tentativo di fuga a piedi per

Lamezia - 30enne trovato in stato confusionale dalla POLIZIA : ricoverato e avviate indagini : Lamezia Terme " Un ragazzo marocchino di 30 anni, secondo quanto si apprende, è stato trovato la notte scorsa a piazza Mazzini, in completo stato confusionale. Ad accorgersi di lui gli uomini della ...

La POLIZIA di Stato blocca la partenza di un bus di linea per viaggio di istruzione : La Polizia Stradale è da sempre impegnata nel controllo dei trasporti su strada e tale attività è avvenuta all'indomani di un gravissimo episodio di cronaca che porta ad aumentare ancor di più il ...

La POLIZIA venezuelana ha arrestato il capo di Gabinetto di Guaidó : L’Onu e l’Osa avevano appena denunciato la gravità della situazione dei diritti umani in Venezuela, che il regime ha risposto con la detenzione del capo di Gabinetto di Juan Guaidó, avvocato Roberto Marrero. “In questo momento un gruppo del Sebin sta entrando in casa del deputato Vergara e in casa m

Il principale collaboratore di Juan Guaidó è stato arrestato dalla POLIZIA venezuelana : Il principale collaboratore di Juan Guaidó, Roberto Marrero, è stato arrestato giovedì mattina dalla polizia venezuelana. La notizia è stata data dallo stesso Guaidó, il capo dell’opposizione al governo venezuelano di Nicolás Maduro che lo scorso gennaio – appoggiato dal

Sardegna - 20 chili di droga nell’auto : insegnante arrestato dalla POLIZIA : Nel cofano dell’auto aveva 20 chili di droga, tra hashish e marijuana. Per questo motivo – quando la Polizia ha tentato di fermarlo lungo la strada che da Mores porta a Sassari – Francesco Massimiliano Pinna, 52 anni, insegnante al liceo artistico di Sassari, ha accelerato a tutto gas e ha tentato la fuga. Durata però pochi minuti perché gli agenti di Polizia, dopo averlo inseguito e speronato, l’hanno bloccato e poi arrestato. Nel cofano della ...

POLIZIA - arrestato uno spacciatore nigeriano - controlli anche nella movida : TERNI - E' un nigeriano richiedente asilo, l'arrestato di venerdì pomeriggio dalla Polizia di Stato; è stato fermato alla stazione ferroviaria durante i controlli straordinari del territorio, messi in ...

Imperia. Donna perseguitata dall'ex compagno si rivolge alla POLIZIA di Stato : Oltre alla valenza informativa e di sensibilizzazione sul fenomeno attraverso gli incontri nelle scuole, le manifestazioni, gli spettacoli teatrali e i convegni, gli obiettivi da perseguire sono ...

La POLIZIA di Stato incontra gli alunni del Rocco Chinnici di Nicolosi : ... sono stati proiettati filmati su servizi di ordine e sicurezza pubblica, in modo particolare sull'operato delle forze di Polizia impiegate allo stadio, invitando i giovani a vivere lo sport come ...

Verres Progetto Train To Be Cool. POLIZIA di Stato e studenti parlano di sicurezza ferroviaria : Le lezioni si sono incentrate sulla proiezione di slides e filmati, relativi a fatti di cronaca accaduti in alcune città italiane che hanno avuto come protagonisti giovani rimasti vittime di ...