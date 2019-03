PlayStation Plus | ecco i giochi mensili di aprile 2019

Ufficiali i giochi PlayStation Plus di aprile 2019 - tutti i titoli PS4 gratuiti : Dopo che Microsoft ha alzato il sipario sui suoi Games With Gold, sono ora i PlayStation Plus di aprile 2019 a marchio Sony a solleticare i palati degli appassionati di videogiochi. Con il colosso di Redmond ad aver snocciolato quali saranno i titoli gratuiti del prossimo mese - da scaricare a patto di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold -, la "grande S" giapponese non poteva infatti restare a guardare. Come accade ormai da alcuni anni, ...

Conan Exiles e The Surge sono i nuovi giochi PlayStation Plus di aprile : Sony ha reso noti i prossimi titoli del PlayStation Plus in arrivo nel mese di aprile, riporta VG247. Gli abbonati al servizio riceveranno dunque Conan Exiles e The Surge, e questo è tutto in quanto i giochi PS3 e PS Vita non sono più parte dell'abbonamento a partire dall'8 marzo scorso.The Surge, per chi non lo sapesse, è uno sparatutto action-RPG di Deck 13. Lanciato nel 2017, il gioco ha alcuni DLC e espansioni disponibili.Leggi altro...

Gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold in due offerte da non lasciarsi sfuggire : Nel caso in cui siate alla ricerca di offerte per sottoscrivere o per rinnovare l'abbonamento a PlayStation Plus e Xbox Live Gold (i due servizi in abbonamento di Sony e Microsoft che permettono di giocare online e di ottenere dei titoli "gratuiti" ogni mese) eccoci con delle offerte davvero molto interessanti.Per quanto riguarda il PlayStation Plus vi proponiamo un abbonamento di 12 mesi che vi permette di risparmiare ben €15. Lato Xbox ...

Aspettando i PlayStation Plus di aprile 2019 - i giochi gratis per PS4 tra ipotesi e sogni : I PlayStation Plus di aprile 2019 sono già un tema caldissimo nella community videoludica. Nonostante i titoli gratuiti per PlayStation 4 di marzo siano disponibili per il download da pochissimo - potete consultare la lista di giochi in regalo a questo indirizzo -, i fedelissimi di casa Sony stanno immaginando e sognando cosa possa riservare il colosso nipponico del gaming per la prossima Instant Game Collection. Naturalmente solo per la sua ...

Il PlayStation Plus a marzo ci regala Call of Duty : Modern Warfare Remastered e The Witness : A aprtire dal 5 marzo due nuovi gioch iarricchiranno la line-up di PlayStation Plus, come possiamo vedere sul blog ufficiale di PlayStation.Stanno dunque per arrivare due titoli che hanno saputo conquistare il favore di pubblico e critica. Stiamo parlando di Call of Duty: Modern Warfare Remastered, vero e proprio classico del genere FPS, e di The Witness, gioco ricco di avvincenti colpi di scena tra narrazione e rompicapi.I giochi oggi presenti, ...

Annunciati i giochi PlayStation Plus di marzo 2019 - da ora solo su PS4 : Microsoft attacca, Sony risponde! E lo fa naturalmente con i giochi in regalo con PlayStation Plus di marzo 2019. Titoli, questi, chiamati a contrastare i Games With Gold dell'azienda rivale, e che per la prima volta potranno essere scaricati solo su PlayStation 4. Se prima anche PlayStation 3 e la portatile PlayStation Vita consentivano a tutti gli abbonati al servizio Plus di mettere in download una selezione gratuita di videogame, ora la ...

PlayStation Plus : ecco i titoli gratuiti di marzo 2019 : Sony ha annunciato i giochi gratuiti del Playstation Plus di marzo 2019, questo mese abbiamo un grande titolo (e ritorno) per tutti gli appassionati di FPS e un gioco indie rompicapo. Stiamo parlando di: Call of Duty: Modern Warfare Remastered The Witness Da questo mese non ci saranno più i titoli gratuiti anche per Playstation 3 e PS Vita, ma Sony ha deciso di aumentare la memoria di archiviazione online per tutti i possessori di PS Plus a ben ...

Apex Legends : annunciati i contenuti esclusivi per gli utenti PlayStation Plus : Apex Legends ha alzato la posta di recente nella speranza di vincere contro la feroce concorrenza del suo rivale Fortnite. Ultimamente, abbiamo visto il battle royale aggiungere l'arma Havoc Energy Rifle, che può essere usata sia come arma d'assalto o come cecchino. Abbiamo anche visto che i membri di Twitch Prime possono ora mettere le mani su qualche bottino gratuito sotto forma di 5 Apex Legends Pack e una skin speciale per Pathfinder.In ...

Previsioni PlayStation Plus di marzo 2019 - quali saranno i giochi gratis per PS4? : Ci troviamo a metà del mese in corso, e per i videogiocatori è tempo di speculazioni. Quelle che, neanche a dirlo, fanno rima con i giochi PlayStation Plus di marzo 2019. Come ormai accade da alcuni anni, anche oggi arrivano infatti dalla rete le prime Previsioni sui videogiochi gratuiti che potremo scaricare in futuro sulle nostre PlayStation 4. A patto di essere per l'appunto abbonati al servizio PlayStation Plus. L'offerta di casa Sony, come ...

Anche se giocherete Anthem in single player saranno necessari gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold : L'uscita di Anthem si avvicina sempre di più e la rete è completamente invasa da notizie sull'atteso gioco targato BioWare.Tra le più recenti, vi riportiamo quella comparsa su ResetEra, dove si conferma che per giocare ad Anthem in single player saranno necessari gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold.La conferma di questa decisione, arriva direttamente dal community manager che ha dichiarato che "non ci saranno parti del gioco ...

Serve PlayStation Plus per Apex Legends su PS4? EA risponde ufficialmente : Il mondo dei Battle Royale è stato recentemente stravolto dal debutto sul mercato di un nuovo protagonista. Disponibile da ieri 4 febbraio 2019, Apex Legends si propone come una seducente alternativa al giocatissimo Fortnite. Alternativa ad uso e consumo di tutti gli appassionati su PlayStation 4, Xbox One e PC, che possono scaricare gratuitamente quest'ultima produzione del colosso Electronic Arts. Allo sviluppo troviamo invece i talentuosi ...

PlayStation Plus vs. Games With Gold febbraio 2019 - quanto valgono i giochi del mese? : Anche l'imminente febbraio metterà sul piatto diversi giochi gratuiti per gli appassionati. D'altronde PlayStation Plus vs. Games With Gold è un topic caldissimo ogni mese. E che ciclicamente ripropone la serrata sfida tra Sony e Microsoft (anche) a colpi di offerte e servizi accessori. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di una selezione di videogiochi gratis destinata a tutti gli abbonati a PlayStation Plus e Xbox LIVE Gold, che possono ...

Hitman e For Honor tra i giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio : Tramite un comunicato sul PlayStation.Blog Sony ha annunciato i titoli di febbraio che gli utenti PS Plus potranno scaricare gratuitamente. Oltre ai titoli gratuiti i giocatori potranno anche usufruire di 100GB spazio di archiviazione su cloud, 90 in più rispetto al passato. Di seguito trovare la lista completa dei giochi, che ricordiamo saranno disponibili dal 5 febbraio: I giochi per PS3 e PS Vita di questo mese saranno disponibili per qualche ...

Sony annuncia i PlayStation Plus di febbraio 2019 : ecco quali sono i giochi gratis : Dopo i Games With Gold targati Microsoft, ora è la rivale Sony ad annunciare i giochi PlayStation Plus di febbraio 2019. Il colosso giapponese va quindi ad illuminare il futuro dei suoi fedelissimi, in possesso di PS4, PS3 o della console portatile PS Vita. Come di consueto, anche il prossimo mese gli utenti potranno scaricare dal PlayStation Store una selezione di videogiochi gratuiti, da collezionare nella propria libreria digitale. Per farli ...