Pjanic-Real Madrid | pazza idea di scambio con la Juve | i dettagli

Real Madrid scatenato - pazza offerta di scambio alla Juventus : Toni Kroos-Miralem Pjanic : Toni Kroos-Miralem Pjanic questa la base sulla quale Florentino Perez intende trattare con la Juventus, uno scambio che potrebbe essere utile ad entrambe Toni Kroos-Miralem Pjanic, sarebbe questo lo scambio proposto da Florentino Perez alla Juventus. Rumors che arrivano dalla Spagna parlano di una folle proposta da parte del Real Madrid, tra due centrocampisti dal ruolo simile ma con diversa interpretazione. Al momento siamo nel campo ...

Calciomercato Juventus - il Real Madrid sarebbe pronto all'offerta per Pjanic : Ci si aspetta una piccola rivoluzione dal prossimo anno da parte di molti top club europei, alcuni per esigenze anagrafiche, altre per i risultati deludenti raggiunti in questa stagione. La Juventus è una di quelle che investirà in maniera notevole sul mercato, sia in acquisti che in cessioni, in quasi tutti i settori. Riguardo al settore difensivo, ad esempio, l'addio alla Juventus (e probabilmente al calcio giocato) di Barzagli ed il difficile ...

Juve : Pjanic fra rinnovo - Real Madrid e un clamoroso scambio : Secondo il Corriere dello Sport il Real è pronto ad offrire 86 milioni per strappare il sì dei bianconeri, ma il ds Fabio Paratici sta addirittura pensando ad un prolungamento 'tattico' di un'...

Real Madrid torna alla carica per Pjanic : Zinedine Zidane, da poco tornato sulla panchina del Real Madrid, insiste: uno degli obiettivi dell'allenatore francese resta Miralem Pjanic, regista bosniaco della Juventus. Secondo i quotidiani ...

