Pirateria stradale | fenomenologia e cause di una terribile piaga sociale

(Di venerdì 29 marzo 2019) Chi si dà alla fuga dopo un incidente può vedersi aumentata la pena per Omicidioe lesioni Nel 2018 si sono registrati 1.005 episodi digrave, nei quali delle persone sono morte o hanno riportato lesioni. I decessi nel corso del 2018 sono stati complessivamente 111, 7 in meno rispetto al 2017 quando furono 118 -5,9%.I feriti sono stati 1.136 in calo del 9,5% rispetto ai 1.256 dell’anno precedente. Nel 50,2% dei casi l’autore è stato identificato, percentuale che sale al 60,6% per le piraterie mortali. Sfugge alla raccolta dei nostri dati l’identificazione che avviene a distanza anche di mesi. Nel 19,7% delle piraterie mortali il pirata identificato a distanza di poco tempo è risultato positivo all’alcol o alla droga o entrambe le tossicità. Fra le 111 vittime mortali ben 63 erano pedoni e 21 i ciclisti, rispettivamente 62 e 25 nel 2017. In 123 episodi è ...

