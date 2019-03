Philip Morris investe in Italia 500 milioni di euro su filiera tabacco

ilfogliettone

(Di venerdì 29 marzo 2019)acquistera' nei prossimi cinque anni meta' delprodotto in, con un investimento totale di 500di. Sono questi i termini principali dell'accordo siglato dall'azienda oggi a Roma, insieme al ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. L'intesa, la terza di questo genere siglata dall'azienda, riguardera' mille imprese concentrate in Veneto, Umbria e Campania, per un impegno di 21di chili annui di acquisto per i primi due anni."E' un momento importante per l'- ha affermato il ministro - che si dimostra un produttore di qualita', che viene considerato dal settore. L'accordo permette all'agricoltura e al settoredi garantire reddito e posti di lavoro. Sono convinto che oggi come oggi in agricoltura sia necessario essere imprenditori, e programmazione esono le parole d'ordine, che sono garantite da ...

