Pfm e Cristiano de André di nuovo insieme | grande concerto all' Arena di Verona il 29

Pfm e Cristiano De Andrè cantano Fabrizio all’Arena di Verona : prezzi dei biglietti in prevendita : PFM e Cristiano De Andrè cantano Fabrizio nel concerto-evento in programma all'Arena di Verona per il prossimo 29 luglio in uno spettacolo unico in onore di Faber. La PFM – Premiata Forneria Marconi salì sul palco con Fabrizio de André nel 1978 e Cristiano De André nel 1996 per il tour di Anime Salve: ora uniscono le forze per proporre al pubblico le canzoni di Fabrizio De Andrè in una nuova veste. I brani sono completamente riarrangiati e ...