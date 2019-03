Perché è sbagliato bollare il Congresso di Verona come ritorno al Medioevo

"Stefano De Martino? Ci vado piano - vedremo. Il motore è stato lui - anche Perché è lui ad aver sbagliato" : "Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, ero giovane e più inconsapevole". È la prima volta che Belen Rodriguez parla velatamente del riavvicinamento a Stefano De Martino, con il quale ha un figlio Santiago e dal quale si è separata nel 2015. Lo fa ai microfoni di Verissimo dove specifica che"ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire ...

F1 - Rosberg ‘mette a nudo’ Hamilton : “ecco perchè ha sbagliato la partenza in Australia - succedeva anche con me” : L’ex campione del mondo ha parlato del dualismo tra Bottas ed Hamilton, puntando il dito sull’errore commesso da Lewis al via del Gp d’Australia Nico Rosberg è l’unico riuscito a battere Lewis Hamilton nell’era ibrida, dunque conosce pregi e difetti del campione del mondo della Mercedes. Per questo motivo, pesano molto le parole del tedesco rilasciate ad Auto Bild in vista del Mondiale 2019, che attribuiscono ...

LA POSTA DEI LETTORI / Caro Vicesindaco….perchè? Sbagliato strumentalizzare celebrazione Mecnavi : Mi spiace aver sentito oggi, durante la commemorazione dell'anniversario della morte sul lavoro di 13 persone, ragazzi e anche amici, parole di propaganda politica, mentre proprio la politica sarebbe dovuta restare ai margini di questa cerimonia. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Affermare che 'il nostro governo, non sostenendo lo sviluppo attraverso i mancati investimenti sulle ...

Ex arbitro Marelli : Ecco perchè Pairetto non ha sbagliato niente - : E' da ieri sera che fa discutere l'arbitraggio di Pairetto in Chievo-Milan. In tanti - a partire dai veneti - rimproverano al fischietto piemontese errori gravi ma l'ex arbitro Luca Marelli non è d'...

Perché è sbagliato demonizzare la plastica - secondo un manager che la produce : ...'1000 companies to inspire Europe' stilata dal London Stock Exchange Group per segnalare le Pmi più dinamiche e in crescita a livello continentale che hanno il potenziale per trasformare l'economia ...

Mauro Icardi - Perché così l'Inter ha sbagliato tutto : il commento dopo il terremoto : Nel moderno football dei social, dei like, del «l' ho visto su Instagram» e dei selfie sfacciati da spogliatoio dopo ogni vittoria (orrore, un tempo era un posto sacro) c'è qualcosa di perverso che alla fine si trasforma in autogol. E quando succede - come è il caso Icardi - non ci resta altro che r

Perché tutto quello che sapete dell’ordine globale è sbagliato : "Klaus Schwab, l’impresario del World Economic Forum, ha scritto un manifesto alla vigilia della conferenza annuale di Davos, in Svizzera, in cui ha chiesto di replicare le conferenze del dopoguerra che hanno dato vita all’ordine internazionale”, scrive Adam Tooze su Foreign Policy. “Dopo la Secon

Cari Cinque Stelle - vi spiego Perché avete sbagliato tutto : L'economista Giovanni Dosi, a lungo consulente di Luigi Di Maio, boccia la politica economica dell'esecutivo gialloverde, a cominciare alla legge sul reddito di cittadinanza, e critica la «subalternità» del Movimento a Salvini. L'intervista integrale sull'Espresso in edicola da domenica o già online su Espresso+ «Questo governo è inadeguato e dilettantesco» "