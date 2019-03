Pedofilia | Papa rafforza le norme per la tutela dei minori in Vaticano

Pedofilia - le nuove norme di papa Francesco : papa Francesco ha promulgato tre testi per lo Stato della Città del Vaticano e la Curia romana per arginare gli abusi sessuali da parte del clero . Nel dettaglio, il Pontefice ha promulgato un motu ...

Pedofilia - Papa Francesco promulga i tre documenti per contrastare gli abusi : Papa Francesco mette in atto la linea della tolleranza zero sulla Pedofilia. Come era stato annunciato al termine del vertice vaticano sugli abusi sessuali sui minori, Bergoglio ha promulgato tre documenti importanti per contrastare questa piaga: la lettera apostolica in forma di motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, la legge sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del ...

Pedofilia - Papa Francesco vara un motu propriu. Obbligo di denuncia per chi sa di abusi su minori e perseguibilità d'ufficio : Obbligo di denuncia per chiunque venga a conoscenza ( tranne in confessione) di abusi ( sessuali e non, quindi anche maltrattamenti e violenze) su minori o su adulti vulnerabili. Procedibilità d'ufficio, competenza del sistema penale vaticano e della Gendarmeria. Prescrizione lunga (vent'anni) che nel caso di abusi su minori scattano a partire dal compimento dei diciotto anni. Divieto di intrattenersi da soli con minori per quanti ...

Pedofilia - arriva il Motu proprio del Papa : "Più tutele per vittime di abusi - condannati siano rimossi" : L'emanazione era stata annunciata da Francesco al termine del summit di febbraio in Vaticano. Le nuove norme entreranno in vigore dal primo giugno

Pedofilia - Emiliano Fittipaldi : "Papa Francesco promuoveva cardinali insabbiatori. Ora sono tutti processati" : "Nel 2017 in Lussuria indicai chi, nella Chiesa, copriva i pedofili. E raccontai che Francesco promuoveva cardinali insabbiatori: Pell, Barbarin, Ezzati", attacca il giornalista de L'Espresso Emiliano Fittipaldi: "Lussuria fu attaccato o ignorato". Ma la verità, continua, è che "oggi Pell è in carce

Pedofilia - salta un altro cardinale per aver coperto abusi : il Papa manda in pensione Ezzati : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - Un altro cardinale, stavolta cileno, finisce nella bufera per avere coperto degli abusi. Si tratta di Ricardo Ezzati, al centro di un processo civile presso ...

Papa Francesco congela le dimissioni del cardinale francese : il sospetto sulla Pedofilia : Per i giudici francesi, il cardinale Philippe Barbarin è colpevole, ma per Papa Francesco il porporato può e deve restare al suo posto. Il pontefice ha respinto le dimissioni del cardinale, condannato a 6 mesi con la condizionale per aver taciuto sulle aggressioni pedofile commesse su alcuni scout d

Pedofilia - dimissioni dall'arcivescovo ma Papa non accetta : Città del Vaticano, 19 mar., AdnKronos, - "Papa Francesco non ha accettato le dimissioni presentate dal cardinale Philippe Barbarin arcivescovo di Lione". E' quanto riferisce il portavoce 'ad interim' ...

Pedofilia - Papa Francesco non accetta le dimissioni di Barbarin. Ma lui si ritira : ... per la prima volta le vittime hanno preso la scena, parlando loro ai vescovi di tutto il mondo riuniti in silenzio ad ascoltarle. Seppure la 'tolleranza zero' sia parola che non piace in Vaticano, ...

Papa Francesco non accetta le dimissioni del cardinale francese Barbarin - condannato per aver coperto la Pedofilia : Papa Francesco non ha accettato le dimissioni del cardinale Philippe Barbarin da arcivescovo di Lione. Dopo la condanna a 6 mesi con la condizionale per aver coperto la pedofilia padre Bernard Preynat, il primate della Gallia aveva annunciato che avrebbe consegnato le sue dimissioni a Bergoglio. Una dichiarazione di appena 37 secondi davanti ai media francesi per comunicare una scelta sofferta e, come avevano rivelato i suoi più stretti ...

Il Papa respinge le dimissioni di Philippe Barbarin - condannato per aver coperto casi di Pedofilia : Papa Francesco ha respinto le dimissioni del cardinale Philippe Barbarin, condannato dal tribunale di Lione a sei mesi di reclusione con la condizionale per aver omesso abusi sessuali di altri preti su minori. "Posso confermare che il Santo Padre non ha accettato le dimissioni presentate dal cardinale Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione", ha detto il direttore "ad interim" della Sala Stampa del Vaticano Alessandro Gisotti, rispondendo alle ...

Pedofilia - paese del Bergamasco raccoglie firme per il sacerdote condannato. La vittima scrive al Papa : “Io contro tutti” : La vittima denuncia il prete pedofilo che l’ha molestata quando era bambina. Ma nel paese parte una raccolta di firme a sostegno del sacerdote, benché condannato in via definitiva a sei anni di carcere. È ciò che è avvenuto a Serina, un paese di 2mila abitanti in provincia di Bergamo. La vittima ha, però, deciso di uscire allo scoperto e scrivere una lettera a Papa Francesco. Valentina Cavagna, oggi 23enne, ha preso carta e penna e si è rivolta ...

Scandalo Pedofilia nella Chiesa : Papa Francesco - cambi davvero : Uno stralcio dell'inchiesta di Panorama in edicola dal 6 marzo dedicata allo Scandalo che sta scuotendo il Vaticano

Pell colpevole di Pedofilia Il consigliere del Papa rischia 50 anni di carcere : Serena Sartini Divieto di celebrare messa in pubblico e proibizione da qualsiasi contatto con minori. Il Vaticano conferma la sospensione già in atto, in via cautelativa, nei confronti del cardinale ...