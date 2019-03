Parlamentarie 5S al via

M5s - al via le Euro Parlamentarie : tra i candidati Nogarin e Giarrusso - : Sul Blog delle Stelle una lista di circa 2600 nomi ordinati in base al numero di skill tra cui il livello d'inglese, menzioni speciali e partecipazione al Movimento. I laureati sono oltre il 70%. La ...

Elezioni europee - al via le candidature per euroParlamentarie del M5S - : Su Rousseau è possibile inoltrare la propria domanda fino al 25 febbraio. Curriculum, titoli e attività politica svolta determineranno la posizione in lista dei candidati. "Abbiamo bisogno di persone competenti per cambiare l'Europa", scrive il Blog delle Stelle