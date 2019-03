Parla Chiesa | l' avvocato di Corona | ' Non è un criminale'

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) La notizia del ritorno in carcere di Fabrizioè stata data per prima dall'edizione milanese del "Corriere della Sera". L'ex agente fotografico è nuovamente detenuto a San Vittore per aver commesso una serie di violazioni alle regole imposte dai giudici circa l'affidamento terapeutico che avrebbe dovuto seguire. Nel mirino della magistratura sarebbero finite anche le apparizioni dell'imprenditore ad alcune trasmissioni televisive come l'Isola dei Famosi e Live-Non è la D'Urso. A proposito di quest'ultima, la conduttrice Barbara D'Urso ci ha tenuto a precisare che sono state rispettate tutte le regole, cheavrebbe dovuto lasciare lo studio entro le 22:50 e invece l'ha fatto in anticipo, alle 22:30, e che dopo le 23 avrebbe potuto collegarsi da casa.Oggi è intervenuto il legale dell'ex "re dei paparazzi", Ivano, il quale al programma "Storie Italiane" ha ...

