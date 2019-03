Paola Ferrari replica a Belen Rodriguez | “Io sarei invidiosa? No Anzi | il mio canone di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) “Che problemi ha, che ce l’ha con tutti? Sono commenti infelici, dettati da un unico denominatore che si chiama invidia. Sa cosa le dico? Si andasse a ritoccare pure lei, vediamo se viene fuori bella come la Leotta!”, con queste paroleaveva difeso Diletta Leotta dagli “attacchi” di, sulle pagine del settimanale Chi. E ora la giornalista Raidurante un intervento a Un giorno da pecora: “Secondoio? E’ un vizio che non mi tocca, ho una vita molto fortunata,ha proprio sbagliato questa volta. Il miodi bellezza non è legato ao alla Leotta ma piuttosto ad una come Anna Foglietta. Se pensano che io debba ‘rifarmi’ per assomigliare a loro hanno capito male: mi piaccio così come sono e sono per le donne che si accettano. La donna provocante a me non ...

