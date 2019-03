Pallavolo – Velasco sprona Modena | “abbiamo il quarto di finale più complicato | Milano

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019)pronta ad affrontarein Gara-1 dei Playoff Scudetto: coachrispetta gli avversari, ma spronta i suoi ragazzi alla battaglia Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione di Gara-1 dei Playoff Scudetto che domani vedrà Azimut Leo Shoessfidare la Revivre Axopoweral Palapanini. A disposizione dei media il Coach Julio: “il nostro è ildipiùper via della nostra posizione in campionato, sappiamo di avere un turno difficile ma siamo fiduciosi.è forte e ben preparata, dobbiamo giocare meglio di loro, sicuramente il fattore campo è un ottimo punto di partenza. Non credo che la partita con Verona sia stata uno ‘spartiacque’, ma i ragazzi stanno sicuramente prendendo fiducia, soprattutto con il ritorno di Micah ma anche grazie alla presenza ...

ManciniMarcello : RT @performancestra: Ha scritto la storia del #volley ed entra di diritto nella Hall of Fame della Federazione Italiana Pallavolo! Le nostr… - CiaCecy : RT @ansacalciosport: Pallavolo:Sara Anzanello in Hall of fame. Riconoscimento ad azzurra scomparsa, entrano Velasco e Lo Bianco | #ANSA htt… - ansacalciosport : Pallavolo:Sara Anzanello in Hall of fame. Riconoscimento ad azzurra scomparsa, entrano Velasco e Lo Bianco | #ANSA -