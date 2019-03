Pallanuoto | tutte le qualificate alle Super Final di World League C’è il Setterosa! Le

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : verranno utilizzate le nuove regole di gioco! Tutte le novità - ecco cosa cambia : La Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile sarà il teatro del debutto delle nuove regole, la FINA ha infatti approvato una radicale rivoluzione che cambierà il modo di giocare di questo sport. Gli atti conclusivi del torneo, che andranno in scena a Torino nel weekend del 29-31 marzo, si disputeranno infatti con il nuovo meccanismo a cui Tutte le giocatrici dovranno abituarsi in fretta visto che verrà utilizzato negli anni a ...