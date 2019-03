Oro Verde | la storia del narcotraffico colombiano

Economia verde - entro il 2023 sarà in grado di creare mezzo milione di posti di lavOro. E già oggi vale il 2 - 4% del Pil : entro il 2023 l’Economia verde sarà in grado di creare mezzo milione di posti di lavoro. Anzi, già oggi vale il 2,4 per cento del Prodotto interno lordo. A sostenerlo è un focus di Censis e Confcooperative (“Smart&green, l’Economia che genera futuro”). Nel rapporto “il green” viene definito “il nuovo eldorado dell’occupazione italiana”. I dati raccontano di come, “da oggi al 2023, ogni ...

Marini Clarelli : verde storico e decOro sono le sfide che ho scelto : Roma – verde storico e decoro. sono queste le due “sfide” scelte dalla nuova sovrintendente di Roma, Maria Vittoria Marini Clarelli, che oggi si e’ ufficialmente presentata alla stampa al fianco del vicesindaco con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, e alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Le sfide sono la parte piu’ rischiosa, speriamo di farcela- ha detto Marini Clarelli- Tra le richieste dei ...

SemafOro Verde per la sostituzione della valvola aortica senza bisturi : ... che si 'rinchiude' su sé stessa e provoca una stenosi, limitando il passaggio del sangue destinato dal cuore all'arteria aorta e a tutto l'organismo? La scienza dibatte da tempo su questa tematica. ...

Oro Verde - la trasformazione epocale e violenta di un popolo : è un film antropologico che si trasforma inaspettatamente in un gangster movie seguendo la disgregazione di un popolo nel passaggio da un'economia arcaica a una di tipo capitalistico.

Il semafOro del Garante : "Un bollino verde per la fibra ultraveloce - rosso per il rame" : ROMA - Adesso il semaforo del Garante delle Comunicazioni, l'AgCom, diventa obbligatorio. Da oggi funzionerà a pieno regime, senza più eccezioni. Tutti gli operatori che ci vendono connessioni a ...

Spazio : voli commerciali - semafOro Verde per Dragon : Dopo la conferma di SpaceX, arriva anche il nulla osta della Nasa per il primo volo senza equipaggio di Crew Dragon, nuovo veicolo destinato ben presto ad affiancare la Soyuz nel servizio di taxi per l’orbita bassa. È dunque confermato ufficialmente il test di lancio, che avverrà il prossimo 2 marzo alle 8:48 italiane da Cape Canaveral, in Florida. L’agenzia spaziale statunitense e la compagnia di Elon Musk – riporta Global Science – ...