Olimpiadi | il CIO dice ok a 4 nuovi sport per Parigi 2024

Olimpiadi Parigi 2024 : il Comitato Esecutivo del Cio accetta la proposta di quattro nuovi sport. L’approvazione finale a dicembre 2020 : Ci sono novità sul fronte nuovi sport alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Come riporta il sito del Coni, il Cio ha accettato la proposta del Comitato Organizzatore dei Giochi che si disputeranno tra 5 anni in Francia, per quanto concerne l’inserimento di quattro nuove discipline: breakdance, surf, arrampicata e skateboard. “Tutti e quattro gli sport proposti sono chiaramente in linea con l’Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono ...

Il sindaco di MIlano Sala rassicura il Cio su San Siro : “La cerimonia delle Olimpiadi Invernali 2026 sarà nella nuova struttura” : Una nuova storia potrebbe essere scritta a MIlano, riguardo lo stadio San Siro. Come emerso negli ultimi giorni, Inter e Milan sembrano ormai aver condiviso l’idea di dover costruire un nuovo impianto in cui possano giocare entrambe le squadre. Una decisione che non riscontra da parte dell’ex n.1 nerazzurro Massimo Moratti il consenso: “Mi spiace davvero che si stia pensando di abbattere San Siro, per una doppia ragione: la prima ...

Olimpiadi - il Cio aggiunge nuovi sport al programma : breakdancing - surf - arrampicata e skateboard : breakdancing, surf, arrampicata e skateboard entreranno a far parte del programma olimpico a partire dai Giochi di Parigi 2024 Il comitato esecutivo del Cio ha accettato la proposta della commissione del programma olimpico per i Giochi di Parigi 2024, ammettendo come nuovi sport: breakdancing, surf, arrampicata e skateboard. “Tutti e quattro questi sport proposti sono chiaramente in linea con l’Agenda 2020 olimpica. ...

Sollevamento pesi presente alle Olimpiadi di Parigi 2024 - conferma dal CIO dopo gli scandali doping : Il Sollevamento pesi sarà presente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. La notizia è arrivata nella giornata odierna dopo che il Comitato Esecutivo del CIO, riunitosi nella sede centrale di Losanna, ha dato l’ok alla conferma di questo sport nel calendario della rassegna a cinque cerchi. C’erano alcuni dubbi visti i tanti scandali doping che hanno coinvolto la disciplina ma il CIO ha deciso di dare fiducia al Sollevamento pesi dopo ...

Olimpiadi 2024 - il Cio conferma la presenza del sollevamento pesi : In un comunicato L'Iwf "accoglie" il sostegno del Cio, che ha riconosciuto "i significativi sforzi" della federazione "per garantire uno sport pulito e proteggere gli atleti puliti". 0

Olimpiadi Invernali 2026 - Commissione di Valutazione del CIO in Italia a inizio aprile : La Commissione di Valutazione del CIO farà visita in Italia dal 1° al 6 aprile, settimana prossima dunque sarà molto importante per il nostro Paese che è in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 con Milano e Cortina d’Ampezzo. I rappresentanti saranno accolti all’aeroporto di Venezia da Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. A dare l’annuncio è stato Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : visita del CIO ad inizio aprile. Il 7 maggio presentazione in collegamento video da Roma : Novità per la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026: oggi a Roma si sono riuniti la Giunta Nazionale CONI ed il Consiglio Nazionale del CONI, nei quali si è discusso anche delle prossime tappe da affrontare per ottenere l’organizzazione dei Giochi. Si è fatto il punto della situazione ad una settimana esatta dalla riunione con il Governo a Palazzo Chigi ed è stato annunciato che dall’1 al 6 ...