Oggi è il giorno che non sarà Brexit ma forse la si deciderà

BRINDISI.Il PRI dice no alla istituzione della tassa di sOggiorno. : Riteniamo che in una città che mira a diversificare la propria economia, aspirando a diventare turistica, siano più opportuni interventi che mirino ad incentivare le presenze turistiche piuttosto ...

Legittima difesa - ok del Senato : è legge. Salvini : “Oggi è un giorno bellissimo per gli italiani” : Il disegno di legge sulla Legittima difesa è legge: l’Assemblea del Senato ha infatti approvato il provvedimento, in terza lettura, con voti 201 favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega e di parte dei M5s. In Aula il ministro dell’interno Matteo Salvini, il ministro per la Pubblica amministrazione Giul...

Dl reddito-pensioni - Conte : Oggi bel giorno : Roma, 27 mar., askanews, - "oggi è un bel giorno. Abbiamo approvato misure di cui la popolazione aveva bisogno". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha commentato l'approvazione al ...

Falsi attestati a 6mila immigrati : permessi di sOggiorno in regalo : Falsificavano gli esami per concedere agli immigrati Falsi attestati di conoscenza della lingua italiana, così da ottenere i permessi di soggiorno. Una maxi truffa che ha coinvolto più di 6mila stranieri e che ha fatto scattare cinque arresti per "corruzione, Falsità ideologica, truffa, contraffazione di documenti e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato". Il tutto mentre la sinistra vorrebbe addirittura allargare le maglie della ...

Permessi di sOggiorno fittizi - 5 arresti : MODENA, 26 MAR - Esami fittizi sulla conoscenza della lingua italiana per far ottenere il permesso di soggiorno. La polizia di Stato, delegata dal pm Francesca Graziano, ha proceduto a Modena all'...

Secondo giorno italiano per Xi Jinping : Oggi attesa la firma del memorandum : Dopo il commiato con Mattarella e l'incontro con Conte, il presidente cinese volerà a Palermo per una breve visita

Milano-Sanremo 2019 : il grande giorno. Elia Viviani speranza azzurra - Alaphilippe può far saltare il banco sul POggio : È finalmente arrivato il momento: dopo tanta attesa ecco che è giunto il grande giorno. Si disputa la prima Classica Monumento stagionale: oggi in programma la Milano-Sanremo 2019. 291 chilometri con tanta pianura, nella prima parte, e moltissima incertezza sul finale: è la corsa con meno sicurezze, si possono imporre i velocisti, favoriti in questa edizione, così come possono spuntarla dei finisseur con un attacco da lontano. Il campione ...

Napoli. La tassa di sOggiorno passa da 2 - 5 a 3 euro : Cattive notizie per i vacanzieri. Il Comune di Napoli aumenta la tassa di soggiorno di 50 centesimi, facendola così passare

Bilancio 2019 - l'ok della giunta - Varlotta : 'Servizi garantiti senza aumento delle imposte - no a quella di sOggiorno" : Circa un milioni andrà a sostenere la realizzazione delle iniziative e delle varie attività dei settori Cultura, Turismo e Sport . Verranno portati avanti quei progetti già deliberati nel 2018 che ...

Aumenta la tassa di sOggiorno a Napoli - de Magistris minimizza : «Da noi si paga meno» : «Non c'è da preoccuparsi. Non c'è alcun aumento sproporzionato, anzi la nostra tassa di soggiorno è al di sotto di quella di altre città italiane ed europee...

Squalifica Ronaldo - è il giorno della verità : attesa per Oggi la sentenza per il gesto contro l’Atletico Madrid : E’ il giorno della verità per Cristiano Ronaldo. Infatti, è attesa per oggi la sentenza della commissione disciplinare Uefa, dopo il gestaccio contro l’Atletico Madrid. Due le soluzioni possibili: una Squalifica per Ajax-Juventus o un’ammenda. Più probabile la seconda via, come successo con Simeone dopo l’esultanza dell’andata. Pavel Nedved, vice presidente bianconero, ha commentato: “Non penso che verrà ...

Napoli - aumenta la tassa di sOggiorno : scoppia la protesta degli albergatori : L'Abbac, l'Associazione dei B&B ed Affittacamere della Campania, dice no all'aumento di 50 centesimo della tassa di soggiorno a Napoli. «Ci hanno convocato per farci prendere...

Equinozio 2019 - Buongiorno e Buon Primo Giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare Oggi : La primavera astronomica inizia ufficialmente oggi con l’Equinozio: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 22:58 UTC (le 21:58 ora italiana). I due equinozi, uniti ai solstizi, scandiscono i ritmi della Natura, dividendo l’anno solare in quattro parti uguali: sono le pause e i passi di una danza cosmica di cui tutti facciamo parte. Per l’occasione, proponiamo una selezione di FRASI e CITAZIONI che possiamo condividere su social e app ...

Equinozio 2019 - Buongiorno e Buon Primo Giorno di Primavera! Ecco i VIDEO da inviare Oggi : Inizia oggi la primavera astronomica: l’Equinozio 2019 cade il 20 Marzo, alle 22:58 UTC (le 21:58 ora italiana). L’Equinozio di primavera è il Primo Giorno della “stagione della rinascita”. I due equinozi, uniti ai solstizi, scandiscono i ritmi della Natura, dividendo l’anno solare in quattro parti uguali: sono le pause e i passi di una danza cosmica di cui tutti facciamo parte. Per l’occasione, proponiamo una selezione di VIDEO che ...