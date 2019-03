Oggi è il giorno che non sarà Brexit (ma forse la si deciderà) : Chissà che rimpianti avrà il povero 29 marzo, poteva entrare nei libri di storia e invece la sua occasione è sfumata. Non sarà una di quelle date scolpite nella memoria: un 5 maggio (questo fortunato ha avuto anche la poesia), un 14 luglio rivoluzionario, anche solo un 29 settembre che una canzone se l’è guadagnata. Invece niente, la sua gloria non sarà legata alla Brexit, almeno non come data d’uscita, perché Oggi è il giorno che avrebbe ...

BRINDISI.Il PRI dice no alla istituzione della tassa di sOggiorno. : Riteniamo che in una città che mira a diversificare la propria economia, aspirando a diventare turistica, siano più opportuni interventi che mirino ad incentivare le presenze turistiche piuttosto ...

Legittima difesa - ok del Senato : è legge. Salvini : “Oggi è un giorno bellissimo per gli italiani” : Il disegno di legge sulla Legittima difesa è legge: l’Assemblea del Senato ha infatti approvato il provvedimento, in terza lettura, con voti 201 favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega e di parte dei M5s. In Aula il ministro dell’interno Matteo Salvini, il ministro per la Pubblica amministrazione Giul...

Dl reddito-pensioni - Conte : Oggi bel giorno : Roma, 27 mar., askanews, - "oggi è un bel giorno. Abbiamo approvato misure di cui la popolazione aveva bisogno". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha commentato l'approvazione al ...

Falsi attestati a 6mila immigrati : permessi di sOggiorno in regalo : Falsificavano gli esami per concedere agli immigrati Falsi attestati di conoscenza della lingua italiana, così da ottenere i permessi di soggiorno. Una maxi truffa che ha coinvolto più di 6mila stranieri e che ha fatto scattare cinque arresti per "corruzione, Falsità ideologica, truffa, contraffazione di documenti e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato". Il tutto mentre la sinistra vorrebbe addirittura allargare le maglie della ...

Permessi di sOggiorno fittizi - 5 arresti : MODENA, 26 MAR - Esami fittizi sulla conoscenza della lingua italiana per far ottenere il permesso di soggiorno. La polizia di Stato, delegata dal pm Francesca Graziano, ha proceduto a Modena all'...

Secondo giorno italiano per Xi Jinping : Oggi attesa la firma del memorandum : Dopo il commiato con Mattarella e l'incontro con Conte, il presidente cinese volerà a Palermo per una breve visita

Milano-Sanremo 2019 : il grande giorno. Elia Viviani speranza azzurra - Alaphilippe può far saltare il banco sul POggio : È finalmente arrivato il momento: dopo tanta attesa ecco che è giunto il grande giorno. Si disputa la prima Classica Monumento stagionale: oggi in programma la Milano-Sanremo 2019. 291 chilometri con tanta pianura, nella prima parte, e moltissima incertezza sul finale: è la corsa con meno sicurezze, si possono imporre i velocisti, favoriti in questa edizione, così come possono spuntarla dei finisseur con un attacco da lontano. Il campione ...

Napoli. La tassa di sOggiorno passa da 2 - 5 a 3 euro : Cattive notizie per i vacanzieri. Il Comune di Napoli aumenta la tassa di soggiorno di 50 centesimi, facendola così passare

Bilancio 2019 - l'ok della giunta - Varlotta : 'Servizi garantiti senza aumento delle imposte - no a quella di sOggiorno" : Circa un milioni andrà a sostenere la realizzazione delle iniziative e delle varie attività dei settori Cultura, Turismo e Sport . Verranno portati avanti quei progetti già deliberati nel 2018 che ...

Aumenta la tassa di sOggiorno a Napoli - de Magistris minimizza : «Da noi si paga meno» : «Non c'è da preoccuparsi. Non c'è alcun aumento sproporzionato, anzi la nostra tassa di soggiorno è al di sotto di quella di altre città italiane ed europee...

Squalifica Ronaldo - è il giorno della verità : attesa per Oggi la sentenza per il gesto contro l’Atletico Madrid : E’ il giorno della verità per Cristiano Ronaldo. Infatti, è attesa per oggi la sentenza della commissione disciplinare Uefa, dopo il gestaccio contro l’Atletico Madrid. Due le soluzioni possibili: una Squalifica per Ajax-Juventus o un’ammenda. Più probabile la seconda via, come successo con Simeone dopo l’esultanza dell’andata. Pavel Nedved, vice presidente bianconero, ha commentato: “Non penso che verrà ...

Napoli - aumenta la tassa di sOggiorno : scoppia la protesta degli albergatori : L'Abbac, l'Associazione dei B&B ed Affittacamere della Campania, dice no all'aumento di 50 centesimo della tassa di soggiorno a Napoli. «Ci hanno convocato per farci prendere...

Equinozio 2019 - Buongiorno e Buon Primo Giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare Oggi : La primavera astronomica inizia ufficialmente oggi con l’Equinozio: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 22:58 UTC (le 21:58 ora italiana). I due equinozi, uniti ai solstizi, scandiscono i ritmi della Natura, dividendo l’anno solare in quattro parti uguali: sono le pause e i passi di una danza cosmica di cui tutti facciamo parte. Per l’occasione, proponiamo una selezione di FRASI e CITAZIONI che possiamo condividere su social e app ...