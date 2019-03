Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Nella2019 ci saranno diversi nuovi tagli di capelli. Molte sono infatti le proposte che arrivano direttamente dai saloni dei più famosi parrucchieri: adesso vediamo tutte le novità del momento.Il famosocut è sempre richiesto da molte donne: l'hairstyle in questione è molto corto, quasi alla 'maschietta'. In questa proposta i capelli possono essere pettinati tutti all'indietro e utilizzando solamente un po' di gel: questo hairstyle è stato sfoggiato anche da Cameron Diaz.La bella Emma Stone porta molto spesso un bel chignon basso asimmetrico e con il ciuffo laterale. Tutti i tagli asimmetrici sono perfetti per sfinare perfettamente il viso....

yleniamarco1 : Nuove chiome primavera: il pixie cut, il wavy bob e la tonalità rose gold - zazoomblog : Nuove chiome nella primavera-estate: il caschetto mosso i tagli lunghi e gli accessori - #Nuove #chiome #nella - yleniamarco1 : Nuove chiome nella primavera-estate: il caschetto mosso, i tagli lunghi e gli accessori -