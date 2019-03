Norvegia | il deposito mondiale dei semi è a rischio Fa troppo caldo

gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il posto scelto per conservare le sementi che garantiscono cibo all'umanità è fra quelli che si stanno scaldando più rapidamente. Nell'arcipelago delle Svalbard la temperatura alla fine di questo secolo potrebbe esser cresciuta di ben 10 gradi Celsius, secondo uno studio redatto dallo University Center in Svalbard. Il primo segnale di allarme era arrivato nel 2017 quando temperature inusualmente alte avevano sciolto il permafrost provocando un allagamento dell'ingresso delglobale delle sementi (Svalbard Global Seed Vault). Sulla base di questi segnali, l'agenzia per la protezione ambientale norvegese ha commissionato uno studio sulle prospettive del clima nei prossimi decenni, fissando la proiezione al 2100, per le isole Svalbard e in particolare la cittadina di Longyearbyen che sorge vicino al. È scaturito che non solo la ...

BaniniDaniela : Il Deposito globale di sementi delle Svalbard, in Norvegia, contiene 930mila semi di tutte le specie, per protegger… -