Nissan - Nasce City Hub | la concessionaria 4 0

(Di venerdì 29 marzo 2019) Laha scelto il Vélizy 2 di Parigi - uno dei più grandi centri commerciali dEuropa, visitato ogni anno da quasi 15 milioni di persone - per creare il suo primoHub, una boutique digitalizzata nella quale vengono promossi gli ultimi modelli del costruttore. Nei 130 metri quadrati del concept store, tappezzato da grandi touchscreen interattivi, sono esposte due auto ma a pochi passi sono presenti anche cinque vetture del marchio nipponico sempre pronte da provare: una formula destinata a essere replicata in molte altre parti del mondo.Ispirato dalla digitalizzazione. L'idea di sfruttare le opportunità offerte dai flussi dei centri commerciali non è innovativa, e nemmeno recentissima, per il settore automotive. Tuttavia, oggi, il crescente impatto della digitalizzazione nei processi dacquisto ispira lo sviluppo di nuove strategie per non fare interrompere - per non ...