New York metterà al bando i sacchetti di plastica

New York : al bando le buste di plastica : 20.40 New York guida la crociata 'verde' negli Stati Uniti assieme alla California e si prepara a diventare il secondo Stato dopo quello della 'West Coast' a vietare i sacchetti di plastica. Anche le Hawaii hanno di fatto già approvato un bando simile anche se non esiste una misura statale, ma tutte le contee hanno accolto i singoli divieti. Il piano, proposto un anno fa dal governatore di New York, Cuomo, dovrebbe far parte della legge di ...

New York : balza in avanti Royal Caribbean Cruises : Avanza la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

New York : accelera American Airlines : Ottima performance per American Airlines , che scambia in rialzo del 2,82%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di American Airlines più ...

New York : luce verde per Seagate Technology : Seduta decisamente positiva per l' azienda americana attiva nel settore storage , che tratta in rialzo del 3,04%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , ...

New York : ingrana la marcia Wynn Resorts : Effervescente la società che gestisce una importante catena di Casino , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,01%. L'andamento di Wynn Resorts nella settimana, rispetto al World ...

Crolla a New York Movado : Si muove in profondo rosso la big statunitense degli orologi di lusso , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,34% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il ...

Pesante sul mercato di New York PVH : Aggressivo avvitamento per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che tratta in perdita del 3,63% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&...

Church & Dwight - prevale lo scenario rialzista a New York : Protagonista Church & Dwight , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,63%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Church & Dwight evidenzia un andamento più marcato ...

A New York - forte ascesa per Wellcare Health Plans : Brillante rialzo per Wellcare Health Plans , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,54%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

New York : i venditori si accaniscono su Toll Brothers : Aggressivo avvitamento per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in perdita del 2,02% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

New York : in acquisto Ralph Lauren : Ottima performance per la maison statunitense , che scambia in rialzo del 3,99%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ralph Lauren evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

New York : risultato positivo per Abercrombie & Fitch : Seduta vivace oggi per la società americana dell'abbigliamento giovanile , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su ...

New York : seduta difficile per Lennar : A picco Lennar , che presenta un pessimo -2,5%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più ...

Accenture - prevale lo scenario rialzista a New York : Ottima performance per Accenture , che scambia in rialzo del 5,75%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Accenture evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&...