New York | ingrana la marcia Wynn Resorts

Crolla a New York Movado : Si muove in profondo rosso la big statunitense degli orologi di lusso , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,34% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il ...

Pesante sul mercato di New York PVH : Aggressivo avvitamento per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che tratta in perdita del 3,63% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&...

Church & Dwight - prevale lo scenario rialzista a New York : Protagonista Church & Dwight , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,63%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Church & Dwight evidenzia un andamento più marcato ...

A New York - forte ascesa per Wellcare Health Plans : Brillante rialzo per Wellcare Health Plans , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,54%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

New York : i venditori si accaniscono su Toll Brothers : Aggressivo avvitamento per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in perdita del 2,02% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

New York : in acquisto Ralph Lauren : Ottima performance per la maison statunitense , che scambia in rialzo del 3,99%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ralph Lauren evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

New York : risultato positivo per Abercrombie & Fitch : Seduta vivace oggi per la società americana dell'abbigliamento giovanile , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su ...

New York : seduta difficile per Lennar : A picco Lennar , che presenta un pessimo -2,5%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più ...

Accenture - prevale lo scenario rialzista a New York : Ottima performance per Accenture , che scambia in rialzo del 5,75%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Accenture evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&...

New York : seduta euforica per Movado : Grande giornata per la big statunitense degli orologi di lusso , che sta mettendo a segno un rialzo del 19,40%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si ...

New York : violenta contrazione per Royal Caribbean Cruises : Retrocede molto la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,04%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

New York : al centro degli acquisti Pioneer Natural Resources : Seduta decisamente positiva per Pioneer Natural Resources , che tratta in rialzo del 2,14%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Pioneer ...

Di Maio a New York : 'L'esecutivo durerà per l'intero mandato. Confindustria? Ha le preoccupazioni del governo' : ...Di Maio ha poi illustrato agli investitori statunitensi le principali azioni che Palazzo Chigi ha messo e metterà in campo per rilanciare la crescita e contrastare il rallentamento dell'economia ...