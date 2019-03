Tre Metri Sopra il Cielo e Fedeltà - Netflix annuncia tre nuove serie originali italiane : Netflix annuncia a sorpresa la produzione di tre nuove serie originali italiane che si vanno ad aggiungere a Suburra, al film Lo Spietato con Riccardo Scamarcio, alla seconda stagione di Baby, a Luna Nera e all'adattamento di Winx Club, proseguendo in quell'operazione di sviluppo delle produzioni locali che la società di streaming internazionale sta portando avanti ormai da tempo.Le tre serie italiane sono una produzione di genere ...

Netflix Italia ha annunciato tre nuove serie : Netflix Italia ha annunciato con un tweet tre serie a cui sta lavorando. Una si chiama Curon ed è «un dramma dagli elementi sovrannaturali»; una non ha ancora un titolo e sarà «un adattamento di Tre metri sopra il cielo»; la

Apple annuncia l’Apple Arcade : Il Netflix dei videogiochi : In occasione del Keynote, Apple ha ufficialmente annunciato la nuova piattaforma Apple Arcade, un servizio in abbonamento per videogiocatori, il quale sarà disponibile in oltre 150 paesi a partire dall’autunno. Apple Arcade sarà compatibile con iPad, iPhone, Mac e Apple TV, i giocatori potranno giocare anche Offline a differenza di Google Stadia, per tanto non sarà necessario disporre di una connessione internet ...

She's Gotta Have It e On My Block : Netflix annuncia il ritorno delle due serie : I nuovi episodi continueranno la storia di Nola Darling, il personaggio interpretato da DeWanda Wise , ora alle prese con i primi successi nel mondo dell'arte. Le scelte della giovane donna avranno ...

The Witcher : annunciati due nuovi attori che faranno parte del cast della serie Netflix : Grazie agli utenti Reddit ora sappiamo che ci sono altri due nuovi attori per la serie TV The Witcher di Netflix: Gaia Mondadori nei panni di Pavetta e Lucas Englander nei panni di Chireadan.Come segnala Comicbook, la conferma del coinvolgimento dell'attrice arriva dalla sua pagina CV e, a quanto pare, The Witcher sarà il suo primo lavoro televisivo. Fino ad ora, l'attrice ha partecipato in gran parte a rappresentazioni teatrali.Per chi non lo ...

The OA - Netflix annuncia la seconda stagione al via il 22 marzo : The OA parte seconda a disposizione degli utenti Netflix dal 22 marzo: l’annuncio che i tanti fan sparsi per il mondo della serie ideata da Brit Marling, Zal Batmanglij è finalmente arrivato con un trailer che mostra le tante novità che ci aspettano per questa seconda stagione. NO ONE SURVIVES ALONE. PART II. MARCH 22. pic.twitter.com/0FVKIYIsJZ — The OA (@The_OA) 27 febbraio 2019 The OA Prairie Johnson è un’Original Angel The OA ...

Netflix cancella serie Marvel : The Punisher e Jessica Jones le ultime due annunciate : Giunge al termine la collaborazione tra Netflix e Marvel con l’annuncio della cancellazione di The Punisher e di Jessica Jones, gli ultimi programmi TV Marvel rimasti sulla piattaforma streaming. La fine dell’universo Marvel su Netflix era nell’aria dopo la cancellazione di Daredevil, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders. Tuttavia, una (Continua a leggere)L'articolo Netflix cancella serie Marvel: The Punisher e Jessica Jones le ...