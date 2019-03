optimaitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019)Inizio primavera ancora senzain. Chi ha acquistato unXS, Xs Max o ancheXR non aspetta altro, oramai da mesi, che integrare nel proprio melafonino una seconda scheda telefonica virtuale ma questo incedibile plus gli è negato, senza alcuna soluzione. Cerchiamo di comprendere quale sia dunque la situazione reale per questa tecnologia.Agli inizi di febbraio, avevamo riportato gli ultimi feedback di Vodafone in merito alla questionein. Nel confermare che la soluzione è stata resa disponibile per i clienti dell'operatore rosso maper Apple Watch, il vettore rimandava a tempo indefinito la possibilità di beneficiare della scheda telefonica non fisica ma virtuale. Stesso discorso anche per Wind Tre che, pur dichiarandosi al lavoro sulla tecnologia, non forniva alcuna tabella di marcia dedicata. Da allora qualcosa è cambiato? Purtroppo no e ...

OptiMagazine : Nessuna speranza per le eSIM su iPhone XS e XR in Italia? Desolante attesa non solo per Vodafone…