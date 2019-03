Neonato trovato morto in giardino | rintracciata madre Cirò | badante anziana confessa

Crotonese - Neonato trovato sepolto senza vita in un giardino di un'abitazione privata : Nella giornata di ieri, gli abitanti della città di Cirò, in provincia di Crotone, sono rimasti scossi da un inspiegabile avvenimento. Ossia il macabro ritrovamento di un neonato sotterrato nel giardino di un'abitazione privata. La cronaca dei fatti I carabinieri della stazione di Cirò Marina sono intervenuti intorno alle 18 di ieri in seguito ad una segnalazione, partita di un'abitazione privata. Le forze dell'ordine, si sono ritrovati davanti ...