Neonato morto nel Crotonese | rintracciata la madre | è indagata

Rintracciata madre Neonato trovato morto : ANSA, - CIRO', CROTONE,, 29 MAR - E' stata individuata e Rintracciata dai carabinieri della Stazione di Cirò Superiore la madre del neonato il cui cadavere è stato trovato domenica scorsa sotterrato ...

Parla il padre del Neonato morto per circoncisione : "Dio me l'ha chiesto in sogno" : "Se mio figlio è morto, è perché così ha voluto Dio. Io ho seguito la Bibbia, non è colpa mia". Parla così il ghanese padre del neonato morto all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna per colpa di una circoncisione praticata in una casa di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.Il piccolo di cinque mesi sarebbe finito tra le mani di una specie di "santone" molto noto all'interno della comunità africana locale, solito a eseguire questo tipo di ...

Neonato morto in giardino abitazione : CIRÒ, CROTONE,, 26 MAR - I carabinieri hanno avviato indagini dopo che a Cirò, nel giardino di un'abitazione, é stato trovato il corpo senza vita di un Neonato. Dai primi accertamenti é emerso che il ...

Reggio Emilia - circoncisione clandestina : morto Neonato - si cerca un 'santone' : Un padre e una madre di origine ghanese sono indagati per omicidio colposo insieme a un 'santone'. Il loro bambino, un neonato di neanche cinque mesi, è morto dopo che, per motivi religiosi, lo hanno fatto circoncidere clandestinamente in casa, da un personaggio 'carismatico' della comunità africana. Sarebbe lo stesso individuo che si è reso irreperibile dopo un precedente analogo caso: l'8 novembre scorso infatti, un altro neonato ghanese è ...

Neonato morto DOPO CIRCONCISIONE/ Un rito religioso non può mai attentare alla vita : Un bimbo di 5 mesi è MORTO al Sant'Orsola di Bologna a causa di una CIRCONCISIONE operata dai genitori di origine ghanese

Neonato morto per circoncisione - Morrone : 'Favorire la pratica all'interno del servizio sanitario' : Abbiamo da poco celebrato i 40 anni del nostro servizio sanitario, uno dei migliori del mondo, ma dobbiamo ancora impegnarci perché sappia cogliere la domanda di salute di popolazioni diverse, ...

Circoncisione in casa - morto Neonato : ANSA, - REGGIO EMILIA, 24 MAR - Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano, Reggio Emilia, in ...

Cento - Neonato morto in sala parto. Ausl condannata : Cento, Ferrara,, 19 marzo 2019 - Lo aspettavano quel bambino . Da tempo. Tanto tempo. A casa era già tutto pronto per la festa , c'era il fiocco azzurro pronto per essere appeso alla porta, il ...

Neonato morto a Roma - si è trattato di ‘morte in culla’ : rintracciata la madre - era in Francia : E’ stata rintracciata la madre del Neonato di due mesi trovato morto venerdì mattina in un’abitazione vicino Roma. La 21enne romena si è presentata in tarda mattinata alla stazione dei carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo raccontando di essersi recata in Francia dalla madre per motivi familiari e di essere rientrata in Italia con il primo treno appena ha saputo quello che era accaduto. La giovane ha confermato di aver lasciato in ...

Neonato morto : rintracciata la madre : ROMA, 17 MAR - E' stata rintracciata la madre del Neonato di due mesi trovato morto venerdì mattina in un'abitazione vicino Roma. La 21enne romena si è presentata in tarda mattinata alla stazione dei ...

Roma - Neonato di un mese trovato morto : la madre lo aveva lasciato a una vicina per fuggire all'estero : neonato di appena un mese trovato morto a Tor San Lorenzo, vicino Roma. Il piccolo, figlio di una romena di 21 anni, era in casa, a dare l'allarme alle 8,30 la vicina di casa, una 63enne,...

Neonato di due mesi trovato morto in casa mentre i genitori non c'erano : Tragedia ad Ardea (Roma). A chiamare i soccorsi una donna di 63 anni a cui era stato affidato il bambino. Sul corpo del...

Siria. Morto il Neonato della sposa Daesh ex cittadina britannica : La partenza di Shamima Begum da Londra nel 2015, Ansa, . È stata confermata la morte del figlio di Shamima Begum , l'adolescente che nel 2015 lasciò la Gran Bretagna per unirsi al Daesh in Siria. Il ...

Indagata per maltrattamenti la madre del Neonato morto a Comiso : E' Indagata per maltrattamenti in famiglia la donna romena madre del bimbo di sei mesi morto a Comiso. Dall'autopsia emergono dei dubbi da chiarire