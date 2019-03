Neonato morto nel Crotonese, rintracciata la madre: è indagata (Di venerdì 29 marzo 2019) Neonato morto nel Crotonese, rintracciata la madre: è indagata



Il corpicino del piccolo era stato seppellito nel giardino di un'abitazione di Cirò, dove la donna lavorava fino a dicembre come badante. L'autopsia stabilirà se la 22enne dovrà rispondere solo di occultamento di cadavere o anche di infanticidio







