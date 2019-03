Nell' anno del crollo del ponte Morandi premi milionari per i manager di

today

(Di venerdì 29 marzo 2019) Giovanni Castellucci, in qualità di amministatore delegato e direttore generale di Atlantia, ha percepito un compenso di 5...

DaniloToninelli : Nell’anno del crollo del Morandi l’ex ad di Autostrade Castellucci incassa 3,7 mln in bonus. Presidente Cerchiai 56… - forumJuventus : [GdS] Nuova era per il calcio femminile: #JuveFiorentina con 40mila tifosi. Alle 15 la storica partita scudetto all… - zaiapresidente : ?? OGGI È IL NATALE DI VENEZIA, FESTA DEL POPOLO VENETO! Oggi celebriamo il 'Natale di Venezia', giorno in cui seco… -