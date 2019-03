Nel sud Italia lo sport sta morendo? Indagine su un paese spaccato

Israele : sirene di allarme Nel sud : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Le sirene d'allarme sono tornate a risuonare nel sud di Israele vicino alla Striscia di Gaza. Lo riferisce l'esercito israeliano in un tweet, aggiungendo che "decine di migliaia ...

Meteo : depressione Nel mar Ionio - insiste il maltempo al sud. Migliora al centro-nord : L'ondata di freddo giunta ad inizio settimana continua a coinvolgere la nostra penisola ed in particolar modo il sud Italia dove questa massa d'aria ha dato vita ad un vortice di bassa pressione...

Juventus - la Curva Sud contro AgNelli : parole durissime : Juventus – Negli ultimi mesi sono stati evidenti le discrepanze tra la Curva Sud e il presidente bianconero Andrea Agnelli. Si era parlato addirittura di uno sciopero del tifo nella partita di Torino contro l’Atletico Madrid, smentito poi dalla Curva sulla loro pagina ufficiale. Adesso, nuovi attacchi e prese di posizione arrivano dalla pagina ufficiale […] More

Corea del Sud : persone ignare venivano filmate Nelle stanze degli hotel : Una assurda violazione di privacy è quella che vede protagonisti circa 1.600 clienti di diversi hotel sparsi in Corea del Sud. Le persone venivano filmate attraverso apposite telecamere nascoste e poi i video venivano divulgati in streaming su una piattaforma a pagamento. Ad essere coinvolti sono vari hotel di circa 30 diverse città e le stanze incriminate sono 42. La piattaforma e i colpevoli Uno streaming non consensuale di persone ignare di ...

Scherma - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Italia terza Nella gara a squadre - vince la Corea del Sud : Dopo la prova sotto le aspettative nell’individuale, gli sciabolatori azzurri si riscattano nella gara a squadre e salgono sul terzo gradino del podio a Budapest in Coppa del Mondo. Sulle pedane ungheresi il quartetto formato da Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè e Dario Cavaliere ha battuto con il punteggio di 45-29 la Germania di Max Hartung, vincitore ieri, Raoul Bonah, Matyas Szabo e Benedikt Wagner. In precedenza l’Italia aveva ...

Bmt 2019 accende il motore del turismo Nel sud : Roma, 22 mar., askanews, - C'è il Sud Italia al centro dell'attenzione della ventitreesima edizione della BMT - Borsa Mediterranea del turismo, la manifestazione organizzata dalla Progecta di Angelo ...

Rete ferroviaria Nel sud Est siciliano - interrogazione al ministro Toninelli : "Una Italia a doppia velocità: al Nord si parla di Tav e al Sud si discute ancora del doppio binario. In Sicilia infrastrutture mai nate e mai completate". E' il senso di una interrogazione presentata ...

Corea del Sud - migliaia di persone filmate di nascosto Nelle loro stanze d’albergo : La polizia ha scoperto che nelle camere di dieci hotel della Corea del Sud c’erano telecamere nascoste installate nei televisori, nelle prese elettriche e negli asciugacapelli. I video realizzati all’insaputa del cliente venivano poi trasmessi dal vivo su un sito a pagamento che aveva oltre quattromila membri.Continua a leggere

In Corea del Sud circa 1.600 persone sono state filmate di nascosto Nelle loro stanze d’hotel : In Corea del Sud circa 1.600 persone sono state filmate di nascosto nelle loro stanze in 10 piccoli hotel di 30 diverse città del paese. La polizia ha scoperto che nelle stanze di questi hotel erano state installate delle telecamere nei

F1 - GP Vietnam 2020 : iniziati i lavori per il circuito di Hanoi - il Circus pronto a sbarcare Nel Sud-Est asiatico : Oggi sono ufficialmente incominciati i lavori per la costruzione del circuito di Hanoi dove dal prossimo anno si disputerà il GP di Vietnam per la Formula Uno. Si tratta di un tracciato che ricorderà alcuni circuiti iconici come quelli di Monaco, Baku, Singapore e dove andrà in scena un evento in grado di promuovere il motorsport nel Sud-Est asiatico, una delle zone più popolate del Pianeta. Il progetto è dell’architetto Hermann Tilke e la ...

Meteo : oggi depressione Nel Mediterraneo - giornata autunnale al sud : Una profonda bassa pressione si sta sviluppando in queste ultime ore sul basso Mediterraneo, a ridosso dell'Africa settentrionale, a seguito dell'intrusione di aria fredda giunta dall'Europa...

BTS : una loro esibizione è stata inserita Nel video dell'inno nazionale della Corea del Sud : Congratulazioni ragazzi , continuate a portare alta la bandiera sud Coreana nel mondo! via GIPHY Il 13 aprile , il giorno dopo l'uscita del loro nuovo disco "Map of the Soul: Persona", i BTS ...

BTS : una loro esibizione è stata inserita Nel video dell’inno nazionale della Corea del Sud : So proud <3 The post BTS: una loro esibizione è stata inserita nel video dell’inno nazionale della Corea del Sud appeared first on News Mtv Italia.

Pensioni anticipate e Q100 : il 40% delle richieste dal Sud - Nella PA ancora rischio esodo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 marzo 2019 vedono emergere in modo sempre più chiaro i diversi trend che caratterizzeranno le nuove uscite anticipate tramite quota 100, con un numero importante di domande in arrivo dal sud Italia e dalla pubblica amministrazione. Anche per questo diventa sempre più attuale la questione del turn over all'interno del settore pubblico. Nel frattempo dal Comitato Opzione Donna Social arriva una nuova ...