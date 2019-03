Nel Palazzo di Banca d' Alba il convegno ' Etica | finanza | legalità e corretta

Il boss e la vecchietta Nel Palazzo : così vive un pentito di Camorra : Da qualche anno a questa parte, Domenico Bidognetti esce poco la sera. Parla ancora meno e non ha amici, se escludiamo i vecchietti del palazzo in cui vive, con cui a volte condivide un piatto di pasta al sugo. «Sono gli unici rimasti che ho paura di deludere: preferirei morire, piuttosto che lasciargli sapere chi ero»: uno che ha ammazzato tanti uomini da non ricordarne il numero esatto. «Di solito si ricorda solo il primo. Era uno che 30 anni ...

C’è un grosso incendio in un palazzo di 19 piani a Dacca - in Bangladesh : sembra che in molti siano intrappolati Nell’edificio : C’è un grosso incendio in un palazzo commerciale di 19 piani a Dacca, la capitale del Bangladesh: al momento le informazioni sono poche, ma sembra che in molti siano intrappolati nell’edificio. Al Jazeera dice che sul posto sono arrivate 19

C’è un grosso incendio in un palazzo di 19 piani a Dhaka - in Bangladesh : sembra che in molti siano intrappolati Nell’edificio : C’è un grosso incendio in un palazzo commerciale di 19 piani a Dhaka, la capitale del Bangladesh: al momento le informazioni sono poche, ma sembra che in molti siano intrappolati nell’edificio. Al Jazeera dice che sul posto sono arrivate 19

Nel cuore di Milano - Palazzo Pusterla apre le porte : È nel cuore di Milano, tra via Torino a Piazza Missori. Palazzo Pusterla, gioiello architettonico del XIV secolo e sede di Banca Generali, apre le sue porte ai visitatori per le Giornate Fai di Primavera, appuntamento di cui l'istituto è sponsor e che svela ogni anno oltre mille luoghi di oltre 400 città italiane solitamente chiusi al pubblico. Sono centinaia i cittadini che si sono recati a piazza Sant'Alessandro, dove sorge Palazzo Pusteria ...

Xi Jinping a Palermo - la bandiera cinese sventola a Palazzo dei Normanni : vietato parlare inglese - solo 15 cinesi e 15 italiani Nella stanza : E’ atterrato pochi minuti fa all’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo l’aereo di Stato dell’Air China con a bordo il Presidente della Cina Xi Jinping, la consorte e una delegazione di oltre 100 persone. Ad accoglierlo, a bordo pista, il Prefetto di Palermo Antonella De Miro, il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Prima tappa del presidente Xi la ...

Gilet gialli - Parigi Nel caos : negozi saccheggiati - un palazzo in fiamme. Undici feriti - 121 arresti : Al mattino il saccheggio degli Champs Elysees, al pomeriggio l'incendio con i casseur e i black bloc padroni del centro di Parigi. È stato perfino distrutto il celebre ristorante...

Gilet gialli - Parigi Nel caos : negozi saccheggiati - un palazzo in fiamme. Undici feriti - 121 arresti : Al mattino il saccheggio degli Champs Elysees, al pomeriggio l'incendio con i casseur e i black bloc padroni del centro di Parigi. È stato perfino distrutto il celebre ristorante...

Mantova - le opere del veronese Carlo ZiNelli a Palazzo Te : Mantova, 16 marzo 2019 - Rinchiuso in manicomio in vita, e col rischio di essere relegato all'ambito della pittura terapeutica: Carlo Zinelli , 1916-1974, veronese di San Giovanni Lupatoto, esponente ...

Narni - Corsa all'ANello : Palazzo dei Priori diventa il fulcro della festa : Si tratta di una serie di aperitivi accompagnati da musica e spettacoli che allieteranno i visitatori delle mostre, unendo cultura, arte e gastronomia. Al momento sulle mostre l'ente non dice altro ...

Nel giardino di Palazzo Corsini riemerge una cittadella sotterranea di duemila anni fa : Nel giardino di Palazzo Corsini, una delle «regge» di Roma, lì visse anche Cristina di Svezia,, un filo al di sotto del piano di calpestio attuale, è venuta alla luce una vera e propria cittadella ...

Nel Palazzo di Algeri : La piazza Algerina non ha interrotto la protesta, ha soltanto aggiornato gli slogan. Se prima scandiva le sue marce al grido: “No a un quinto mandato”, ora urla “No al prolungamento del quarto mandato” del presidente Abdelaziz Bouteflika. L’anziano leader, tornato in patria dalla clinica svizzera ch

Asse Pd-Fi - Lega Nel mirino Usa La Via della Seta vista dal Palazzo : Sì convinto del M5s, risposte vaghe di Fi e Pd, cautela della Lega. Ed emerge il nodo dei porti. Il Carroccio terminale delle pressioni Usa per fermare l'accordo con la Cina Segui su affaritaliani.it

Congresso mondiale famiglie - Palazzo Chigi ritira logo - ma si trova ancora Nelle locandine : Palazzo Chigi ha specificato che il Congresso è "un'iniziativa autonoma del ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana", e ha pertanto revocato il patrocinio. Ma il simbolo della Presidenza del Consiglio dei ministri si trova ancora nelle locandine e nei banner ufficiali della manifestazione.Continua a leggere

Confcommercio risponde a Del Re : 'Chi fa impresa vive diversamente da chi sta Nel palazzo' : Non vederli o minimizzarli rappresenta un atto di miopia politica grave, inaccettabile per chi amministra la città. Che dovrebbe invece fare tesoro di queste indicazioni e impegnarsi per migliorarle.