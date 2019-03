' Ndrangheta | ok dell' Uruguay a estradizione Rocco Morabito

Sarà riesumato il cadavere di Raffaello Bucci - che era morto dopo essere stato interrogato per le presunte infiltrazioni della ’Ndrangheta nel tifo organizzato della Juventus : La procura di Cuneo ha autorizzato la riesumazione del cadavere dei Raffaello Bucci, il tifoso della Juventus che si era suicidato dopo essere stato interrogato per le presunte infiltrazioni della ’ndrangheta nel tifo organizzato juventino. Bucci, morto nel 2016, era stato per

‘Ndrangheta in Svizzera - 9 condanne a Locri : 13 anni per presunto capo della locale di Frauenfeld : Nove condanne e un’assoluzione. Per il Tribunale di Locri non ci sono dubbi: in Svizzera ci sono le “locali” di ‘Ndrangheta così come in Calabria. Ha retto in primo grado il processo nato da una costola dell’inchiesta “Helvetia” coordinata dalla Dda di Reggio Calabria che è riuscita a dimostrare un’associazione a delinquere di stampo mafioso operante nella cittadina Svizzera di Frauenfeld, capoluogo del cantone Turgovia. Stando all’indagini dei ...

Casamonica - confiscati beni a esponenti del clan e della 'Ndrangheta per 30 milioni : confiscati dalla polizia beni per un valore di 30 milioni di euro ad appartenenti alla famiglia Casamonica e a esponenti di cosche della 'Ndrangheta. Si tratta di beni e contanti sequestrati nel corso di una operazione degli investigatori della Divisione Anticrimine della Questura di Roma avvenuta a maggio di due anni fa. Quel maxi sequestro oggi diventa confisca.I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma hanno eseguito ...

’Ndrangheta a Genova - blitz dell’Antimafia : sequestrate due concessionarie d’auto : blitz dell’Antimafia a Campi. Nel mirino “Unimar” e “Progetto Genova”. Arrestato il presidente Francesco Pugliese

Reggio Calabria. Infiltrazioni della ‘Ndrangheta : sciolta l’Azienda sanitaria provinciale : La decisione era nell’area. Oggi l’ufficialità. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria

Grillo su reddito cittadinanza offende i calabresi : “Lavorate in nero o siete della ‘Ndrangheta” : La provocazione di Beppe Grillo, fatta davanti a un pubblico di calabresi, ha fatto discutere. L'ex comico genovese durante lo spettacolo di ieri sera: "La Calabria è la Regione che in assoluto ha fatto meno domande di reddito di cittadinanza. E allora diciamolo che o lavorate tutti in nero o siete tutti della 'ndrangheta"--“La Calabria e’ una terra strana”, e Beppe Grillo all’inizio del suo spettacolo ‘Insomnia’ al Teatro Politeama di Catanzaro ...

Infiltrazioni della 'Ndrangheta : sciolta l'Azienda sanitaria di Reggio Calabria : Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dell'Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per 'ndrangheta e l'affidamento della gestione a una Commissione straordinaria composta ...

Il governo ha sciolto l’Azienda sanitaria di Reggio Calabria per infiltrazioni della ‘Ndrangheta : Il 7 marzo il governo ha deciso di sciogliere l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per infiltrazioni della ‘ndrangheta su proposta del prefetto della città, Michele di Bari. L’Organo di direzione generale dell’azienda è stato sospeso e la gestione provvisoria dell’ente è

‘Ndrangheta - il Consiglio dei ministri ha deciso lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria : Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per infiltrazioni della ‘ndrangheta, affidandone la gestione ad una Commissione straordinaria. La decisione è stata presa su proposta del prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, in base all’esito dell’accesso antimafia eseguito nei mesi scorsi. La commissione è composta da composta dal Giovanni Meloni, da Maria Carolina ...

‘Ndrangheta - le mani della cosca Grande Aracri anche in Veneto : 33 arresti. Tra loro imputati del maxi-processo Aemilia : Trentatré arresti, 8 milioni di beni sequestrati, profitti illeciti tre volte superiori, reati che vanno dal 416bis al sequestro di persona passando per estorsioni, usure, violenze, riciclaggio e falsa fatturazione. Cinquanta le perquisizioni fra Treviso, Vicenza, Padova, Belluno, Rovigo, Reggio Emilia, Parma, Milano e Crotone. Un duro colpo alle attività della cosca Grande Aracri in Veneto messo a segno dalla Direzione Antimafia di Venezia con ...

Le mani della 'Ndrangheta sul Veneto : 33 arresti - sequestrati 8 milioni : Trentatrè persone appartenenti a un'organizzazione criminale di matrice 'ndraghetista operante in Veneto e dedita alla commissione di gravi reati sono state arrestate dai carabinieri di Padova e del ...

L'appello della moglie del pentito di 'Ndrangheta Bruzzese a Salvini : "Tutelateci" : "Al ministro Salvini chiedo col cuore di aiutarci. È giusto che chi collabora e i loro familiari vengano tutelati. Noi abbiamo figli che hanno subito di tutto, sono stati lesi i loro diritti sin dalla tenera età. Noi non viviamo più da questa tragedia. Dal giorno di Natale". A rivolgere L'appello al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è la signora Femia, moglie del collaboratore di giustizia, Girolamo Biagio Bruzzese. Bruzzese ...

La Confessione - Gomez a Gratteri su Nove : “Cos’è la ‘Santa’?”. “Salto di qualità della ‘Ndrangheta verso potere reale” : Nicola Gratteri è l’ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove. “Esiste la ‘ndrangheta e poi esiste una cosa che si chiama ‘Santa’, che cos’è?”, chiede il giornalista al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. “La Santa è lo spartiacque tra la vecchia e la nuova ‘ndrangheta ...

Maria Chindamo - scomparsa in terra di ‘Ndrangheta. Qui l’onore conta più dell’amore : Federica ha appena compiuto 18 anni. La sua però non è stata un’adolescenza come tutte le altre. Nel 2015, infatti, quando era ancora una ragazzina, ha perso il padre, Ferdinando. L’uomo si è ucciso perché non accettava la fine della relazione con Maria, sua moglie e mamma di Federica e di altri due figli. Una cosa che non è andata giù in una terra in cui prevalgono logiche di tipo mafioso che non consentono troppe libertà alle donne. E, ...