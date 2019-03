NBA – Tim Duncan ricorda Ginobili | “chi cavolo avevamo preso al Draft? Chiamai Popovich e

NBA 2019 - i risultati della notte (27 marzo). Bucks battono Rockets - ok i Clippers di un ottimo Gallinari - ko al supplementare gli Spurs di Belinelli : Dieci partite si sono giocate in questa lunga notte NBA, con diverse sfide di un certo interesse e in particolare l’incontro tra i due maggiori candidati al titolo di MVP della regular season: James Harden e Giannis Antetokounmpo. In verità, entrambi non hanno particolarmente brillato, ma ha vinto la stella dei Milwaukee Bucks su quella degli Houston Rockets: nel 108-94, però, oltre ai 19 punti e 14 rimbalzi del greco contano assai i 23 di ...

Com'era la NBA - e il mondo - l'ultima volta che LeBron James non ha fatto i playoff : Per mettere tutto in prospettiva, proviamo a ricordare Com'era la NBA e il resto del mondo nel 2004-05

NBA - Dwyane Wade e l'ultima gara a San Antonio : 'Un'icona di questo sport' : Stima e affetto reciproco, come raccontano le parole dell'allenatore degli Spurs: "È un'icona del nostro sport, non solo per quanto fatto in campo. Ha lottato puntando al successo in ogni caso, è ...

NBA : nella notte vincono Toronto e Philadelphia - Oklahoma scivola settima : Nove match nella notte Nba scombinano la classifica, soprattutto nella Western Conference. Cattive notizie per i Thunder che, uscendo sconfitti in casa dai Toronto Raptors, finiscono per lasciarsi riprendere da Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs: sesto, settimo e ottavo posto tutti a 0.583: ai Playoff con questi punteggi l'ordine sarebbe Clippers-Thunder-Spurs. Perdono Thunder e Spurs, vincono Blazers e Jazz Con le sconfitte di Oklahoma, ...

NBA - Nowitzki supera Chamberlain : l'ultima impresa dell'uomo venuto dal futuro : Quando Wilt Chamberlain dominava la NBA, i, pochi, giocatori oltre i 2.10 d'altezza non uscivano dall'area dei tre secondi. E soprattutto non c'era traccia di giocatori europei nella Lega statunitense.

NBA – LeBron James da record… negativo : l’ultimo quarto contro i Knicks è il peggiore della carriera! : Il quarto quarto giocato contro i Knicks è stato il peggiore della carriera di LeBron James: la stella dei Lakers ha sbagliato 11 tiri, come mai successo in 16 anni di carriera La stagione dei Lakers è ormai naufragata insieme alle possibilità che la franchigia giallo-viola giochi i Playoff. Nell’ultimo turno giocato contro i Knicks è arrivata la 39ª sconfitta stagionale nella quale, nonostante i 33 punti siglati, anche LeBron James ha ...

NBA : Gallinari show - Belinelli infila la settima. Milwaukee da record : ROMA - Il venerdì notte di Nba si chiude con una certezza che attende ormai soltanto l'aritmetica: i due italiani d'Oltreoceano parteciperanno entrambi ai play-off. In una regular season che volge al ...

NBA - Gallinari guida la rimonta dei Clippers - settima vittoria in fila per Belinelli : L.A. Clippers-Chicago Bulls 128-121 Se c'è una qualità che hanno questi L.A. Clippers, è che difficilmente si fanno battere da squadre nettamente inferiori a loro. La gara contro i Chicago Bulls ha ...

Lou Williams diventa il miglior realizzatore della panchina all-time in NBA : Per il ragazzino messo in panchina dai Sixers sin dal 2005 che voleva dimostrare al mondo il suo talento, la più dolce delle rivincite.

NBA - Gallinari stende Boston e Lou Williams miglior realizzatore dalla panchina all-time : Notti magiche ancora per Danio Gallinari che continua a tenere i Clippers nella serie positiva che li sta conducendo sempre più vicini ai Playoff. Impegnati contro i Celtics la notte del 12 marzo, i Clippers di Doc Rivers hanno contato ancora una volta su Gallo che ha risposto con 25 punti, 5 rimbalzi, 2 assist. 9 su 12 dal campo e 4 su 5 da tre per la stella italiana e ottime percentuali al tiro per tutti i Clippers che chiudono 140 a 115, ...

NBA – Klay Thompson bacchetta i fan degli Warriors : “sosteneteci di più - sono le ultime partite alla Oracle Arena” : Klay Thompson deluso dall’apporto del pubblico dei Golden State Warriors: la guardia della franchigia della Baia chiede più sostegno per le ultime gare da giocare alla Oracle Arena prima del trasferimento al Chase Center La stagione attuale, per i Golden State Warriors, sarà l’ultima da giocare alla Oracle Arena. Dal prossimo anno infatti, la franchigia bi-campione NBA in carica si trasferirà al Chase Center di San Francisco. I giocatori ...

NBA – Infortunio Karl-Anthony Towns - preoccupazione Timberwolves : il giocatore potrebbe aver finito la stagione : Karl-Anthony Towns è uscito malconcio dalla sfida contro gli Wizards: in caso di Infortunio serio, lo staff medico dei Timberwolves potrebbe decidere di non rischiare il giocatore nelle partite restanti Brutte notizie per i Minnesota Timberwolves. Durante il quarto periodo di gioco della sfida contro gli Wizards, Karl-Anthony Towns, stella della franchigia di Minneapolis, si è infortunato. Il centro dei T’Wolves ha subito una torsione ...

Basket : NBA. Lakers ancora al tappeto - Minnesota vince all'Overtime : Quinto ko consecutivo per i Los Angeles Lakers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il quintetto californiano esce sconfitto.