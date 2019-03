Nba | si ferma Gallinari Belinelli a un passo dai play-off

Nba - James Harden non si ferma mai : 'Posso diventare il migliore di sempre' : Lento, grosso, egoista. Nei fatti imprendibile, compatto e dannatamente efficace. James Harden continua a dividere, a far discutere per il suo stile di gioco, ma soprattutto a travolgere qualsiasi ...

Basket - Nba : San Antonio ferma la corsa - super-Harden non basta a Houston : WASHINGTON - Dopo nove vittorie consecutive si ferma la rincorsa di San Antonio verso i piani alti della Western Conference. All'AT&T Center gli Spurs, 42-30, si fanno sorprendere 110-105 dai Miami ...

Nba. Belinelli non basta - Miami ferma rincorsa San Antonio : San Antonio sbatte contro Miami. Gli Heat violano l'AT&T Center per 110-105 e fermano la striscia vincente degli Spurs che durava da 9 gare

Nba risultati : Belinelli e Spurs fermati - Embiid stende Boston : Si ferma a 9 la conta delle vittorie consecutive di San Antonio, arresisi a Miami nonostante 17 punti di Marco Belinelli. Partita dal sapore di playoff tra Philadelphia e Boston: vincono i Sixers ...

Nba : Miami ferma la corsa degli Spurs - 17 punti per Marco Belinelli : San Antonio Spurs-Miami Heat 105-110 Non poteva esserci finale migliore per Dwyane Wade nell'eterna sfida con i San Antonio Spurs; l'avversario più insidioso, stimolante e da rispettare con cui il n°3 ...

Nba : Gallinari non si ferma più - i Clippers vincono anche contro Indiana : Mentre circolano voci di corridoio su una possibile "dipartita" di Doc Rivers per la prossima stagione - si parla di un passaggio all'altra franchigia di LA, i Lakers - il coach dei Clippers guida i suoi verso il terzo successo di fila. In un match, peraltro, difficilissimo, contro gli Indiana Pacers alle prese con la corsa al terzo posto della Eastern Conference. Ci ha pensato come sempre Danilo Gallinari, che ha chiuso per la settima volta ...

Nba - Danilo Gallinari non si ferma : i Clippers battono anche i Pacers : L.A. Clippers-Indiana Pacers 115-109 Se vi state chiedendo quale sia la squadra più in forma del momento della Western Conference, e forse dell'intera NBA, la battaglia è ristretta alle due franchigie ...

Basket - Nba : San Antonio non si ferma - Nowitzki 'supera' Chamberlain : NEW YORK - Nemmeno Golden State riesce a fermare San Antonio. All'AT&T Center, i Warriors campioni in carica cedono 111-105 e per i texani arriva la nona vittoria di fila, l'11esima in casa, salendo ...

Nba - San Antonio ferma Golden State - i Nuggets agganciano il primo posto : Primato a rischio nella Western Conference per i Golden State Warriors: la sconfitta contro gli Spurs di questa notte e, contemporaneamente, il successo dei Denver Nuggets a Boston, hanno infatti determinato il pari merito a 0.681 per Denver e Golden State. La corsa ai playoff a ovest si fa sempre più avvincente e sempre meno prevedibile. San Antonio aggancia Oklahoma al quinto posto Due match punto a punto quelli tra Warriors e Spurs e tra ...

Nba 2019 - i risultati della notte (19 marzo) : San Antonio ferma Golden State che si fa raggiungere in vetta da Denver che sbanca Boston : Nottata NBA ricca di spunti, con nove match disputati davvero interessanti. I Playoff sono distanti ormai pochi incontri, e le squadre cercano il miglior posizionamento in vista della post-season. In questa ottica spiccano le vittorie di Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Utah Jazz e Portland Trail Blazers nella Western Conference e di Toronto Raptors e Miami Heat nella Eastern. Andiamo a vedere come si sono svolte le cose nei match in ...

Nba 2019 - i risultati della notte (18 marzo) : Philadelphia e Detroit fermano Milwaukee e Toronto - successo allo scadere dei Clippers di Gallinari : notte ricca di sorprese nelle otto partite di NBA in programma. Sia Milwaukee sia Toronto sono state infatti sconfitte da avversarie in piena lotta playoff come Philadelphia e Detroit, mentre LeBron James e i suoi Los Angeles Lakers hanno rimediato un’altra disfatta contro New York salutando forse definitivamente le speranze di accedere alla seconda fase. Successi invece importanti quelli ottenuti dai Los Angeles Clippers, da Houston e da ...

Nba - Thunder fermati per due punti - bene Raptors e Celtics : Pau George ritrova la sua ex squadra in un confronto importante per la corsa ai Playoff. I Thunder erano ospiti a Indianapolis per il match contro gli Indiana Pacers, che si è concluso in favore dei padroni di casa dopo un'incredibile rimonta negli ultimi due quarti. L'ex della serata Paul George ha ritrovato le sue percentuali al tiro solite, chiudendo con 36 punti. I Pacers però, nonostante l'ampio vantaggio accumulato dai Thunder nella prima ...

Nba – Gli Houston Rockets confermano il gm Daryl Morey : firmato un rinnovo quinquennale : Gli Houston Rockets hanno confermato il gm Daryl Morey: firmato un rinnovo quinquennale del contratto in scadenza a fine stagione Sotto la sua guida i Rockets hanno costruito delle solide basi per diventare un contender, James Harden è pronto al back to back per il titolo MVP, con un Chirs Paul integro e la crescita di Clint Capela sognare il titolo non è di certo utopia. Il titolo di Executive of the Year della passata stagione è poi la ...

Nba - i Lakers sempre più nei guai. Utah ferma Milwaukee - Phila ko contro Golden State : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Continuano a deludere i Los Angeles Lakers di LeBron James , sempre più ...