NBA – Rockets strepitosi in difesa | Austin Rivers ci crede | “se giochiamo così siamo da

NBA 2019 - i risultati della notte (27 marzo). Bucks battono Rockets - ok i Clippers di un ottimo Gallinari - ko al supplementare gli Spurs di Belinelli : Dieci partite si sono giocate in questa lunga notte NBA, con diverse sfide di un certo interesse e in particolare l’incontro tra i due maggiori candidati al titolo di MVP della regular season: James Harden e Giannis Antetokounmpo. In verità, entrambi non hanno particolarmente brillato, ma ha vinto la stella dei Milwaukee Bucks su quella degli Houston Rockets: nel 108-94, però, oltre ai 19 punti e 14 rimbalzi del greco contano assai i 23 di ...

NBA – Parla l’agente di Sergio Lull : “gli Houston Rockets provano a convincerlo ogni estate” : Sergio Lull pallino fisso degli Houston Rockets: l’agente dello spagnolo svela l’interesse dei texani per la stella del Real Madrid Le prestazioni di Sergio Lull, stella della Spagna e del Real Madrid, non sono passate inosservate anche negli USA. Il talento iberico è da diversi anni un pallino fisso degli Houston Rockets che lo hanno prelevato nel 2009 dai Denver Nuggets (34# chiamata) per 2 milioni di dollari. Lo conferma ...

Risultati NBA : sconfitta rocambolesca per Toronto - sussulto LeBron - vittorie per Rockets e Warriors : NBA, LeBron James trascina i suoi con una bella tripla doppia al successo su Sacramento, tra Toronto e Charlotte succede di tutto Notte americana ricca di gare NBA. Dei due “anticipi” ad orario italiano abbiamo già parlato ieri sera, con Clippers e Bucks vittoriosi rispettivamente contro Knicks e Cleveland. Da segnalare durante la lunga serata diversi Risultati davvero importanti, a partire dal tracollo di Denver contro ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 marzo). James Harden mostruoso - 61 punti! Rockets battono Spurs (Belinelli 11) - 24 di Gallinari trascinano i Clippers : Sette le partite NBA della notte, ma di tutto ciò che s’è visto sui parquet d’America resta un unico, indiscusso protagonista, la cui barba ha ormai chiara fama dentro e fuori dalla massima lega professionistica americana. James Harden, non contento dell’infinita serie di primati della stagione, si regala per la seconda volta il career high a quota 61 punti nella vittoria degli Houston Rockets per 111-105 sui San Antonio Spurs: ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 marzo). 57 punti di Harden non bastano ai Rockets - Spurs KO nonostante 17 di Belinelli : Si sono giocate nove partite in questa lunga notte NBA, e molte di esse sono state particolarmente tirate. Due prestazioni individuali sopra i 40 punti, una sopra i 50, tre overtime: è successo veramente tanto sui parquet d’America. Andiamo a vedere tutto in dettaglio. James Harden ne combina un’altra delle sue, ma stavolta senza vittoria: i suoi 57 punti non bastano agli Houston Rockets per uscire vincitori dal campo dei Memphis ...

Risultati NBA : i Lakers cadono ancora - continua il cammino di Bucks - Warriors e Rockets : NBA, la corsa ai playoff è terminata per i Lakers con l’ennesima sconfitta di una stagione nera: i Bucks hanno passeggiato contro i gialloviola La corsa ai playoff NBA è definitivamente terminata per LeBron James ed i suoi Lakers, destinati a pensare già alla prossima annata con tanto tempo d’anticipo rispetto alle aspettative. Questa notte i losangelini hanno perso contro Antetokounmpo e soci 101-115, senza schierare LeBron ...

NBA - i risultati della notte : Rockets in orbita con 41 di Harden ma Portland risponde : Houston Rockets-Phoenix Suns 108-102 Senza Chris Paul tenuto a riposo in quella che si pensava potesse essere una partita tutto sommato agevole, gli Houston Rockets hanno bisogno del miglior James ...

Risultati NBA : i Lakers cadono ancora - bene Clippers - Rockets e Bucks : Clippers, Rockets e Portland proseguono la propria corsa ai playoff ad Ovest, ad Est invece Antetokounmpo domina, i Sixers rispondono NBA, nottata ricca di gare con i Bucks che stanno continuando a fare la voce grossissima. Questa notte battuta Miami 113-98 con un grande Antetokounmpo autore di 33 punti e 16 rimbalzi. Arriva invece un’altra sconfitta per i Lakers, 97-111 contro Detroit. Va detto che L.A. annoverava diverse assenze ...

NBA – Gli Houston Rockets confermano il gm Daryl Morey : firmato un rinnovo quinquennale : Gli Houston Rockets hanno confermato il gm Daryl Morey: firmato un rinnovo quinquennale del contratto in scadenza a fine stagione Sotto la sua guida i Rockets hanno costruito delle solide basi per diventare un contender, James Harden è pronto al back to back per il titolo MVP, con un Chirs Paul integro e la crescita di Clint Capela sognare il titolo non è di certo utopia. Il titolo di Executive of the Year della passata stagione è poi la ...

NBA - Steph Curry fatto 30 vuole fare 31 e la 'festa' agli Houston Rockets : Lo scorso 14 marzo la festa per i suoi 30 anni fece diverse vittime , lasciando Klay Thompson infortunato dopo una brutta caduta, regalando al mondo intero dei video con uno Steve Kerr scatenato per una notte e ridando al tempo stesso carica a un gruppo che sembrava un po' spento e demotivato. Questa volta Steph Curry dovrebbe optare per una ...

NBA - risultati : Rockets da corsa : 9ª di fila. Toronto - k.o. con rissa : I Rockets non si fermano più: nona vittoria consecutiva, questa volta arrivata ai danni dei malcapitati Hornets, maltrattati dalla prova collettiva della squadra di D'Antoni, al solito guidata dai 28 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trascinano i Clippers contro i Celtics - Rockets alla nona vittoria di fila. Thunder ok - Raptors ko : Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta. Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. ...

Basket : NBA. Warriors umiliati dai Celtics - Rockets passano a Toronto : Il peggior ko dell'era Kerr: e' quello subito nella notte italiana della regular-season dell'Nba dai Golden State Warriors per mano dei Boston Celtics