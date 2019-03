NBA – Infortunio Giannis Antetokounmpo | problema alla caviglia per la stella dei

Basket - NBA : Portland raggiunge i playoff ma perde Nurkic per infortunio : NEW YORK - Un colpo durissimo da digerire, proprio nel giorno in cui l'obiettivo playoff è stato centrato. Portland vince un'autentica battaglia contro Brooklyn per 148-144 dopo due tempi ...

NBA - Portland vola ai playoff ma è sotto shock per l'infortunio di Nurkic : Portland vola ai playoff ma resta sotto choc per il terribile infortunio a Jusuf Nurkic . Sono i Blazers , nel bene e nel male, i protagonisti delle partite Nba giocate nella notte italiana. Portland, ...

Infortunio di Jusuf Nurkic : le reazioni social da parte del mondo NBA : Di fronte alle terribili immagini della gamba sinistra in frantumi del lungo bosniaco dei Blazers, sono stati tanti i giocatori che hanno voluto manifestare la loro vicinanza al n°27 di Portland; ...

NBA - gioia e dramma per Portland : la qualificazione ai playoff è rovinata dal grave infortunio di Nurkic : La stagione di Portland potrebbe essere virtualmente finita in anticipo, e in modo drammatico: la vittoria dopo due supplementari contro Brooklyn, 148-144, ha garantito la qualificazione ai playoff ...

NBA - Jusuf Nurkic : terribile infortunio alla gamba sinistra - stagione finita : Una scena che non vorremmo mai vedere su un campo di pallacanestro e che in maniera drammatica si ripropone con cadenza costante. Un infortunio orribile, arrivato in un momento cruciale della stagione ...

NBA – Infortunio Pau Gasol : altra tegola pesante per i Milwaukee Bucks : Continua a riempirsi l’infermeria dei Milwaukee Bucks: Pau Gasol out per Infortunio, problema alla caviglia per il cestista spagnolo Dopo gli infortuni di Brogdon e Mirotic, l’infermeria dei Milwaukee Bucks continua a riempirsi. La franchigia che sta dominando la Eastern Conference perde un altro pezzo importante proprio quando la stagione si appresta ad entrare nelle fasi caldissime, con i Playoff all’orizzonte. Come riportato da Malika ...

NBA – Infortunio Nikola Mirotic - brutte notizie per i Milwaukee Bucks : Un altro stop in casa Milwaukee Bucks: frattura al pollice sinistro per il montenegrino che dovrà stare fuori fra le 2 e le 4 settimane Dopo Malcolm Brogdon, l’infermeria dei Milwaukee Bucks continua a riempirsi. La franchigia che sta dominando la Eastern Conference dovrà fare a meno anche di Nikola Mirotic per diverse gare. Il cestista ex Bulls si è sottoposto a dei controlli medici che hanno evidenziato una frattura al pollice sinistro ...

NBA - C.J. McCollum tira un sospiro di sollievo : infortunio meno grave del previsto : Poteva andare molto peggio. Alla fine è questo il pensiero comune di tutti i tifosi dei Portland Trail Blazers, che hanno trattenuto il sospiro per ore in attesa della diagnosi per C.J. McCollum. La ...

NBA – Infortunio C.J. McCollum : brutte notizie per i Blazers con i Playoff all’orizzonte : Brutta tegola per i Portland Trail Blazers: nel corso della sfida contro gli Spurs si è infortunato C.J. McCollum Oltre il danno, per i Blazers arriva anche la beffa. Notte amara per Portland che non solo è stata sconfitta da San Antonio, ma si è anche trovata a fare i conti con l’Infortunio di C.J. McCollum. I playmaker dei Blazer è stato costretto a lasciare il campo dopo 23 minuti gioco, dopo essere caduto male in seguito ad un ...

NBA – Infortunio Malcom Brogdon : tegola importante in casa Milwaukee Bucks - a rischio anche i Playoff : Riacutizzarsi del problema alla pianta del piede destro per Malcolm Brogdon: il cestista dei Bucks dovrà stare fuori dalle 6 alle 8 settimane a rischio la sua presenza nel primo turno Playoff Brutta tegola per i Milwaukee Bucks. Per l’intero finale di regular season, e probabilmente anche per alcune partite dei Playoff, la franchigia che sta dominando la Eastern Conference dovrà fare a meno di Malcolm Brogdon. Il cestista dei Bucks ...

NBA : San Antonio fa otto in fila - Portland perde la gara e McCollum per infortunio : San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 108-103 Gli Spurs sembravano finiti, reduci da un "Rodeo trip" costellato quasi esclusivamente di sconfitte. E invece per l'ennesima volta la squadra di Gregg ...

NBA – Infortunio Karl-Anthony Towns - preoccupazione Timberwolves : il giocatore potrebbe aver finito la stagione : Karl-Anthony Towns è uscito malconcio dalla sfida contro gli Wizards: in caso di Infortunio serio, lo staff medico dei Timberwolves potrebbe decidere di non rischiare il giocatore nelle partite restanti Brutte notizie per i Minnesota Timberwolves. Durante il quarto periodo di gioco della sfida contro gli Wizards, Karl-Anthony Towns, stella della franchigia di Minneapolis, si è infortunato. Il centro dei T’Wolves ha subito una torsione ...

Risultati NBA – Gli Spurs vedono i playoff - Golden State ko contro Phoenix : i Warriors perdono Durant per infortunio : Golden State incassa la sconfitta contro Phoenix e perde per infortunio Kevin Durant: ko anche Bucks, Mavericks e Pelicans Nella notte italiana oltreoceano si è consumato un altro capitolo della regoular season NBA. Tanti i match disputati in vista dei playoff, tra cui spicca quello tra Warriors e Suns. Golden State viene sconfitta miseramente da Phoenix in casa, facendosi rimontare ben 16 punti e perdendo a metà del quarto quarto Kevin ...

NBA - risultati della notte : 40 punti e infortunio per Towns. 50 vittorie per i Bucks : Minnesota Timberwolves-Washington Wizards 135-130 OT A meno che non abbiate pressanti motivi di fantabasket, difficilmente avrete prestato troppa attenzione al livello a cui sta giocando Karl-Anthony ...