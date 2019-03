NBA | il Manu Ginobili di Flavio Tranquillo | ' Uno dei dieci più decisivi'

NBA – Coach Popovich omaggia Ginobili : “senza di lui non avremmo vinto alcun titolo. Gli dicevo Manu - Gesù…” [VIDEO] : I San Antonio Spurs ritirano la maglia di Manu Ginobili . Coach Popovich , presente alla cerimonia, dà il merito all’argentino dei 4 anelli vinti: senza di lui i texani non ce l’avrebbero fatta Ieri notte, presso l’AT&T Center di San Antonio, Gli Spurs hanno ritirato la maglia di Manu Ginobili . La franchigia texana ha organizzato una splendida cerimonia, alla quale hanno partecipato diverse stelle del passato recente ...

VIDEO NBA 2019 : San Antonio ritira la maglia n.20 in onore di Manu Ginobili : Una notte davvero speciale quella vissuta all’AT&T Center dal popolo dei San Antonio Spurs. La formazione guidata da Gregg Popovich ha ottenuto un’importante vittoria sul campo contro i Cleveland Cavaliers avvicinando l’obiettivo playoff, ma il momento più toccante della serata è stata la cerimonia in onore di Manu Ginobili che si è svolta durante l’intervallo. La maglia n.20 del fuoriclasse argentino è stata infatti ...

NBA - Manu Night : Duncan - Parker e tanta Argentina per il ritiro della sua maglia : "È stato un esempio, in tutto il mondo, per tutti, tanto in campo quanto fuori. Ancora oggi Manu è l'eroe dei miei figli, anche adesso che sono cresciuti". Se Boris Diaw ricorda la schiacciata di ...