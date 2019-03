NBA – È Miami | ma sembra… Lubiana! 2000 sloveni per assistere alla sfida fra Dragic e

Goran Dragic-Luka Doncic : a Miami va in scena il primo derby sloveno in NBA : Miami - Sembrava davvero di essere alla storica Hala Tivoli di Lubiana: dieci giornalisti sloveni, e tre serbi, accreditati, almeno 2.000 connazionali di Goran Dragic e Luka Doncic in tribuna, ma il ...

NBA - il tributo dei Miami Heat a Chris Bosh : ritirata la maglia n°1 - adesso la Hall of fame [VIDEO] : Chris Bosh, protagonista dei successi dei big three, ha visto la sua maglia issata sul tetto del palazzo degli Heat nella serata di ieri I Miami Heat non dimenticheranno mai Chris Bosh, la sua maglia numero 1 sarà infatti affissa per sempre sul tetto del palazzo. Il centro è stato il protagonista dei successi dei big three, al fianco di Wade e LeBron, prima di essere costretto ad un ritiro anticipato a causa di problemi di salute legati a ...

NBA - i risultati della notte : Orlando batte Miami e sale all'ottavo posto a Est : Miami Heat-Orlando Magic 99-104 I Magic rovinano la festa a Chris Bosh, vincono il derby della Florida e si prendono di forma l'ottavo posto a Est. Merito di un Nikola Vucevic da 24 punti e 16 ...

Risultati NBA – Pesantissimo ko di Golden State contro Dallas - Atlanta sorprende Philadelphia : bene Miami e Utah : sorprendente sconfitta di Curry e compagni al cospetto dei Mavericks, riusciti ad imporsi 91-126. Successi esterni per Minnesota e Utah, ko invece Detroit e Phoenix Clamorosa battuta d’arresto di Golden State che, davanti al pubblico della Oracle Arena, cede di schianto al cospetto di Dallas. Guidati dalla coppia Doncic-Nowitzki, i Mavericks non lasciano alcuno scampo a Durant e compagni, asfaltandoli con il punteggio di 91-126 e ...

NBA. Belinelli non basta - Miami ferma rincorsa San Antonio : San Antonio sbatte contro Miami. Gli Heat violano l'AT&T Center per 110-105 e fermano la striscia vincente degli Spurs che durava da 9 gare

NBA : Miami ferma la corsa degli Spurs - 17 punti per Marco Belinelli : San Antonio Spurs-Miami Heat 105-110 Non poteva esserci finale migliore per Dwyane Wade nell'eterna sfida con i San Antonio Spurs; l'avversario più insidioso, stimolante e da rispettare con cui il n°3 ...

NBA - risultati della notte : Miami passa a OKC - i Pelicans rovinano la festa di Nowitzki : Oklahoma City Thunder-Miami Heat 107-116 Basta un solo dato per capire dove è stata fatta la differenza tra Thunder e Heat. Punti dalla panchina di OKC: 10; punti dalla panchina di Miami: 67. Guidati ...

NBA - risultati della notte : Westbrook ritrova la tripla doppia - Detroit crolla a Miami : Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets 108-96 Quando si parla di Russell Westbrook, ormai, non fa più notizia quando fa tripla doppia, ma quando non ci riesce. E nelle ultime sei partite consecutive non ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 marzo) : Golden State supera Houston nella sfida più attesa - successi anche per OKC e Miami : Sei partite in programma in questa notte NBA, con la sfida tra Houston e Golden State, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit. La sfida più attesa della notte era senza alcun dubbio lo scontro diretto tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Gli uomini di ...

Risultati NBA – Toronto asfalta a domicilio Miami - un super Embiid regala il successo a Philadelphia su Indiana : Niente da fare per gli Heat al cospetto dei Raptors, capaci di imporsi con il punteggio di 125-104. Bene anche i Sixers, dominanti su Indiana Spettacolo ed emozioni con la NBA nella serata europea, sfide elettrizzante ricche di pathos e colpi di scena. Sul parquet di Miami, i Toronto Raptors si impongono con il punteggio di 104-125, mettendo le cose in chiaro già all’intervallo con il vantaggio di quattordici punti scavato da Lowry e ...

NBA : Harden show contro Miami - cadono Denver e Golden State : Un altro show di James Harden trascina Houston alla vittoria. Il 'Barba' ne mette 58 nel successo in rimonta dei Rockets contro Miami: 121-118 il punteggio finale. Continua il momento di difficoltà di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1° marzo). James Harden abbatte Miami con 58 punti - Warriors sconfitti dai Magic. 76ers battono Thunder in lotta : notte di emozioni, di sorprese e di partite lottate, quella che la NBA ha vissuto stanotte con sei partite in giro per i parquet d’America. Andiamo a vedere quali prestazioni individuali e quali di squadra hanno lasciato il segno in questo ulteriore passo d’avvicinamento ai playoff. A finire in copertina è ancora una volta lui, James Harden: la stella degli Houston Rockets contribuisce al successo per 121-118 sui Miami Heat con ...