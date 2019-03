NBA 2019 | i risultati della notte 29 marzo | Clippers sconfitti a Milwaukee | successo

NBA 2019 - i risultati della notte (28 marzo) : vincono Golden State - Portland - OKC e Utah - mentre Booker scrive la storia : Nottata NBA con cinque match in programma e molte squadre della Western Conference in campo. Successi importanti in ottica playoff per Golden State (che mette mezza partita di vantaggio tra sè ed i Denver Nuggets in vetta), Portland Trail Blazers, che salgono al terzo posto in classifica, Utah Jazz, ora quinti a pari merito con i Los Angeles Clippers, e Oklahoma City Thunder, sempre più settimi. Nel ko dei Phoenix Suns contro i Washington ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 marzo). Bucks battono Rockets - ok i Clippers di un ottimo Gallinari - ko al supplementare gli Spurs di Belinelli : Dieci partite si sono giocate in questa lunga notte NBA, con diverse sfide di un certo interesse e in particolare l’incontro tra i due maggiori candidati al titolo di MVP della regular season: James Harden e Giannis Antetokounmpo. In verità, entrambi non hanno particolarmente brillato, ma ha vinto la stella dei Milwaukee Bucks su quella degli Houston Rockets: nel 108-94, però, oltre ai 19 punti e 14 rimbalzi del greco contano assai i 23 di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 marzo) : Portland vince ma perde Nurkic - Orlando domina con Philadelphia. Booker fa 59 - ma vince Utah : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida entusiasmante tra Portland e Brooklyn, che si è decisa solamente dopo due tempi supplementari. Alla fine vincono i Trail Blazers, che ottengono la loro quarta vittoria consecutiva, superando i Nets per 148-144. Per Portland chiudono in doppia doppia sia Jusuf Nurkic (32 punti e 16 rimbalzi) sia Damian Lillard (31 punti e 12 assist), ma fondamentale anche il contributo dalla panchina di Seth Curry ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 marzo) : LA Clippers e San Antonio - acuti playoff! Successi per Milwaukee - Golden State e Indiana : Diversi risultati importanti nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Vittorie fondamentali per Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che aumentano il margine rispetto alle inseguitrici e compiono un deciso passo avanti in ottica playoff. Golden State e Milwaukee si dimostrano le due squadre più attrezzate delle rispettive divisioni, mentre Indiana demolisce Denver nella sfida più attesa della serata. Prosegue con un successo sul ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 marzo) : Doncic illumina contro Golden State - sconfitte per Philadelphia e Boston : Sono otto le partite della notte NBA. Benvenuti ancora una volta al “Luka Doncic Show”. Ennesima prestazione fantastica dello sloveno, che questa volta trascina i suoi Dallas Mavericks alla vittoria contro i campioni in carica dei Golden State Warriors. Un successo nettissimo per 126-91, maturato già dopo un primo quarto da 37-22 e con gli ospiti avanti all’intervallo addirittura per 74-46. Doncic domina la scena, chiudendo in ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 marzo). James Harden mostruoso - 61 punti! Rockets battono Spurs (Belinelli 11) - 24 di Gallinari trascinano i Clippers : Sette le partite NBA della notte, ma di tutto ciò che s’è visto sui parquet d’America resta un unico, indiscusso protagonista, la cui barba ha ormai chiara fama dentro e fuori dalla massima lega professionistica americana. James Harden, non contento dell’infinita serie di primati della stagione, si regala per la seconda volta il career high a quota 61 punti nella vittoria degli Houston Rockets per 111-105 sui San Antonio Spurs: ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 marzo) : Golden State travolge Indiana - Utah cade a sorpresa ad Atlanta : Sei partite in programma nella notte NBA. L’unica sorpresa è stata la sconfitta di Utah ad Atlanta, mentre nelle altre partite il favore del pronostico è stato sempre rispettato. Denver si è imposta in casa di Washington e Golden State non ha avuto problemi contro una Indiana in difficoltà nelle ultime uscite. Successi anche per Charlotte, Detroit e Sacramento. La sfida più attesa era quella tra Golden State Warriors e Indiana Pacers, ma ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 marzo). 57 punti di Harden non bastano ai Rockets - Spurs KO nonostante 17 di Belinelli : Si sono giocate nove partite in questa lunga notte NBA, e molte di esse sono state particolarmente tirate. Due prestazioni individuali sopra i 40 punti, una sopra i 50, tre overtime: è successo veramente tanto sui parquet d’America. Andiamo a vedere tutto in dettaglio. James Harden ne combina un’altra delle sue, ma stavolta senza vittoria: i suoi 57 punti non bastano agli Houston Rockets per uscire vincitori dal campo dei Memphis ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 marzo) : San Antonio ferma Golden State che si fa raggiungere in vetta da Denver che sbanca Boston : Nottata NBA ricca di spunti, con nove match disputati davvero interessanti. I Playoff sono distanti ormai pochi incontri, e le squadre cercano il miglior posizionamento in vista della post-season. In questa ottica spiccano le vittorie di Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Utah Jazz e Portland Trail Blazers nella Western Conference e di Toronto Raptors e Miami Heat nella Eastern. Andiamo a vedere come si sono svolte le cose nei match in ...