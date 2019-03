Napoli | Insigne salta la Roma | contrattura alla coscia destra

Infortunio Insigne - si ferma l’attaccante del Napoli : Infortunio Insigne – Il Napoli si prepara per l’importante partita valida per il campionato di Serie A, gli azzurri in campo contro la Roma, partita che preannuncia grande spettacolo ed emozioni. Nel frattempo arrivano pessime notizie per l’allenatore Carlo Ancelotti, l’attaccante Insigne si è fermato per una contrattura all’adduttore della coscia destra, da escludere a questo punto un suo recupero per la gara ...

Napoli - contro la Roma Insigne vecchia maniera : Napoli - Ancelotti è in emergenza. Domenica, all'Olimpico contro la Roma , dovrà forse utilizzare qualche calciatore al di là delle proprie caratteristiche. Sono solamente diciassette, infatti, i ...

Napoli - Raiola prova a strappare Insigne dal San Paolo : Secondo la Gazzetta dello Sport , il Napoli avrebbe già immaginato di cedere la fascia di capitano a Koulibaly qualora il pressing di Raiola , per portare via Insigne diventasse, sempre più concreto ed insistente: 'Il nome di ...

La Gazzetta : “Tra Insigne e Koulibaly - il Napoli cederà Insigne” : La Gazzetta dello Sport torna su Kalidou Koulibaly e in parte anche su Lorenzo Insigne. Scrive che il difensore senegalese è sempre più un punto fermo del Napoli e del progetto di Carlo Ancelotti. Ricorda che ha il rendimento più alto della squadra, è stato utilizzato più di tutti. E scrive soprattutto che: Il nome di Koulibaly e` sicuramente nell’elenco dei giocatori piu` forti che circolano in Europa. Come quello di Lorenzo Insigne, la cui ...

Insigne - re di Napoli all'Olimpico : il ritorno nel suo stadio preferito : Insigne domenica ci sarà, quella di Roma contro i giallorossi è una delle partite dove fa la differenza, come l'anno scorso quando segnò il gol decisivo. O meglio l'Olimpico è uno degli stadi dove è ...

La Verità : il Napoli ha offerto Insigne e 30 milioni per Icardi : L’altro giorno la Gazzetta dello Sport ha provato a svelare l’identikit del calciatore del Napoli che non si sposerebbe col calcio ancelottiano – parole di Aurelio De Laurentiis: si tratterebbe di Lorenzo Insigne. Abbiamo compreso chi è più corretto per un gioco ancelottiano e quindi più da prossimo futuro Napoli e chi invece, magari, pur essendo un grandissimo campione di grandi prospettive, forse è meglio che giochi in ...

Napoli - Milik migliora dopo il virus con la Polonia. Fabian a parte - Insigne punta la Roma : Gli impegni delle Nazionali sono ormai in archivio, per il Napoli è nuovamente tempo di pensare al campionato. Più di qualche preoccupazione nell'ultimo periodo per Carlo Ancelotti, che ha dovuto fare ...

Napoli - Insigne si allena in gruppo. Niente partitella per Fabian Ruiz : Ha ripreso gli allenamenti il Napoli , che si appresta a ripartire dopo la pausa per le Nazionali. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio a Castel Volturno, l'obiettivo è quello di prepararsi al ...

Napoli - Insigne e Fabian Ruiz sono tornati in gruppo : Riportiamo il report dell’allenamento di oggi (martedì 26 marzo) pubblicato sul sito ufficiale del Napoli. Il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico. La notizia è che si sono allenati in gruppo sia Insigne (reduce dall’infortunio di Salisburgo) sia Fabian Ruiz (reduce dall’influenza con ricovero ospedaliero) Gli azzurri, dopo aver lavorato nella settimana della sosta per le Nazionali, preparano il ...

Roma-Napoli - probabili formazioni : dovrebbero essere indisponibili De Rossi ed Insigne : Roma-Napoli è una partita di fondamentale importanza soprattutto per i padroni di casa che sono in ritardo in classifica rispetto alle prime quattro posizioni, vale a dire quelle che garantiscono la qualificazione alla pRossima edizione della Champions League. I capitolini sono infatti quinti ed hanno 4 punti di distacco nei confronti del Milan, che al momento occupa la quarta piazza, e potrebbero essere anche scavalcati dalla Lazio che li segue ...

Roma-Napoli : partenopei senza Insigne - Zielinski - Albiol e Chiriches : Roma-Napoli si giocherà allo stadio Olimpico, dopo la sosta per il doppio impegno europeo della Nazionale contro Finlandia e Liechtenstein, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00 del giorno 31 marzo. Roma-Napoli sarà trasmessa su Sky Sport e in diretta streaming tramite Sky Go. Chi vorrà seguirla in diretta testuale potrà farlo grazie al sito diretta.it....Continua a leggere

Il Napoli : «Milik sorpreso dalle traduzioni dal polacco. Mai detto che Mertens merita la fascia di Insigne» : La rettifica Le parole di Arkadiusz Milik a Foot Truck sono state tradotte erroneamente. Il Napoli ha così pubblicato due tweet per riportare l’esatta traduzione delle dichiarazioni rilasciate dal centravanti polacco del Napoli. “Il nostro Milik, fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che Mertens merita la fascia di capitano ...

Napoli - Milik sicuro : “Mertens meriterebbe la fascia di capitano. Insigne? Mi salta addosso - ma non me ne accorgo” : L’attaccante polacco ha parlato dei suoi compagni d’attacco nel Napoli, esprimendo parole d’elogio sia per Mertens che per Insigne Una stagione eccellente quella di Arek Milik, capace di mettere a segno già diciotto gol in tutte le competizioni grazie soprattutto ai propri compagni di reparto. LaPresse/Ciro Sarpa Gli assist di Mertens ed Insigne infatti sono oro per l’attaccante polacco che, intervistato ai ...

Napoli con i cerotti : da Albiol a Insigne - pericolo inglese : Non c'è mai stato, neanche a cercarlo, un momento così. Mai, negli anni della serie A, tra infortunati e convalescenti, il Napoli si è ritrovato con sei giocatori alle prese con malanni. Se si ...