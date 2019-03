Napoli | chi ha provato Ancelotti al posto di Insigne contro la Roma

Napoli - chiedeva le ferie per andare a rubare : arrestato : Un dipendente della Provincia di Napoli è finito in manette insieme ad un complice a Rimini: aveva preso le ferie dal lavoro per andare a rubare. Ad incastrarlo è stato il gps di un tablet prelevato durante un colpo e che hanno consentito agli inquirenti di seguire gi spostamenti. I ladri agivano tra Rimini, Ancona, Cesena e Ascoli, e secondo quanto emerso dal lavoro delle forze dell’ordine, scassinavano le auto parcheggiate nei pressi di ...

Napoli - chiude l?ultimo sexy night : addio Club21 - icona degli anni ?80 : Avevano proprio ragione i The Buggles, ma in senso assoluto. Se prima «Video killed the radio star», ora internet uccide tutto ciò che è reale. Fisico. Ciò che si...

Napoli - contro la Roma Insigne vecchia maniera : Napoli - Ancelotti è in emergenza. Domenica, all'Olimpico contro la Roma , dovrà forse utilizzare qualche calciatore al di là delle proprie caratteristiche. Sono solamente diciassette, infatti, i ...

Mercato Napoli : Ancelotti chiederà 2-3 pezzi da Novanta per vincere : Umberto Chiariello: 'Il Napoli è all'avanguardia nella politica dei rinnovi' Editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: 'Normalmente le notizie più importanti passano sotto silenzio. Il ...

Maltempo - allerta meteo a Napoli : domani scuole aperte e parchi chiusi : domani a Napoli scuole aperte, ma parchi chiusi a causa della nuova ondata di Maltempo. Il Comitato operativo comunale per le emergenze di protezione civile si è riunito immediatamente per esaminare il bollettino e l’allerta meteo emessi dalla Protezione civile regionale. Nell’avviso di allerta sono previsti “venti forti nord orientali con locali raffiche. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili ...

Verso Roma-Napoli : Ranieri perde due giocatori - ecco chi : Continua l’emergenza in casa Roma dove, in vista della gara di domenica pomeriggio contro il Napoli, Claudio Ranieri dovrà fare a meno di altri 2 calciatoriROMA / Ranieri – Non sembra esserci pace a Trigoria, dove la Roma si prepara per la sfida con il Napoli, in programma domenica pomeriggio all’Olimpico. La situazione in casa giallorossa non è delle migliori: oltre alla classifica non proprio esaltante, la squadra di ...

Napoli - l'annuncio di De Laurentiis : 'Ancelotti a vita in panchina' : ' Per me l'allenatore deve essere il punto di riferimento della società, la rappresenta in toto - ha aggiunto parlando in un'intervista a Sky Sport ad Amsterdam a margine dell'assemblea dell'Eca - Al ...

Napoli - l’annuncio di De Laurentiis : “Ancelotti a vita in panchina” : “Lo voglio a vita, sono un po’ sulla linea di Ferguson”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla del futuro dell’allenatore Carlo Ancelotti sulla panchina del club. “Per me l’allenatore deve essere il punto di riferimento della società, la rappresenta in toto – ha aggiunto parlando in un’intervista a Sky Sport ad Amsterdam a margine ...

Napoli - crolla pavimento nella chiesa degli Incurabili/ Video - garage sotto la navata : Napoli, crolla il pavimento nella chiesa degli Incurabili: danni ma per fortuna nessun ferito, Video. E sotto c'è un garage adibito ad uso privato

Roma-Napoli : partenopei senza Insigne - Zielinski - Albiol e Chiriches : Roma-Napoli si giocherà allo stadio Olimpico, dopo la sosta per il doppio impegno europeo della Nazionale contro Finlandia e Liechtenstein, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00 del giorno 31 marzo. Roma-Napoli sarà trasmessa su Sky Sport e in diretta streaming tramite Sky Go. Chi vorrà seguirla in diretta testuale potrà farlo grazie al sito diretta.it....Continua a leggere

Europa League - Arsenal-Napoli : partita in tv in chiaro su TV8 l’11 aprile : Il Napoli affronterà l’Arsenal nei quarti di finale dell’Europa League. Il match d’andata verrà disputato l’11 aprile 2019 alle ore 21:00. C’è grande attesa per questa partita, che porrà di fronte due squadre candidate al successo finale. Gli azzurri hanno eliminato precedentemente il Salisburgo, mentre i Gunners si sono sbarazzati, non senza faticare, del Rennes. I tifosi partenopei avranno occasione di vedere la partita in tv su Sky, ma anche ...

Ex Fnac - lavoratori ancora nel limbo. Napoli emblema della storia infinita tra fallimenti - inchieste e 4 passaggi societari : A Napoli li chiamano quelli ‘buttati fuori a Natale’, a Milano hanno trascorso la loro vita lavorativa dovendosi continuamente riciclare per conservare il posto di lavoro nel prestigioso palazzo di via Torino, definito da molti ‘maledetto’ prima del recente arrivo di Primark. Sono i lavoratori dell’ex Fnac, azienda francese specializzata nella vendita di prodotti elettronici, libri e musica che in Italia sbarcò nel 2000, inaugurando ...