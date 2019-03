Napoli | anche CR7 nel presepe

Napoli - stupro nella stazione della Circum : scarcerato anche il secondo uomo : scarcerato anche il secondo dei tre indagati per lo stupro nella atazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. Lo ha deciso il tribunale del riesame. Torna quindi libero il 19enne Antonio...

Effetto Ronaldo - la Juventus batte anche la passione di Napoli : Ma cosa è questo grande freddo che è calato tra Napoli e il Napoli? E, se la città continua ad amare la squadra, perché la segue in maniera quasi distratta? Mai il club azzurro, da quando è tornato in ...

Napoli - il padre di Ospina : “David vorrebbe restare anche da non titolare” : Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live, Hernan Ospina, padre di David, ha parlato del futuro del portiere del Napoli partendo dallo spaventoso incidente avuto nel corso del match contro l’Udinese: “Non pensavamo un incidente come accaduto a David e soprattutto con quella conseguenza. Abbiamo avuto grande paura guardando l’episodio in tv”. LEGGI anche: Calciomercato Napoli, De […] L'articolo Napoli, il padre ...

Napoli - De Laurentiis : “Abbiamo capito chi andrà via - anche se campione” : Presente a Roma per un incontro tra la Figc e la delegazione cinese in Italia, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha analizzato il percorso della stagione azzurra elogiando il lavoro del nuovo tecnico Carlo Ancelotti: “Il bilancio per il Napoli è positivissimo perché con un cambio di allenatore si cambia mentalità di gioco”. LEGGI […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Abbiamo capito chi andrà via, anche se ...

Universiade a Napoli - anche Meret in campo : 'Forza azzurri' : "Diciotto sport, oltre 6mila atleti e 124 nazioni tra cui l' Italia. Nel calcio abbiamo disputato 7 finali e vinto 2 volte la medaglia d'oro. Visitate il sito Universiade2019Napoli.it: dal 3 al 14 ...

De Paul - il Napoli ci prova. E nei piani anche Lasagna : Napoli - La doppia operazione Meret - Karnezis chiusa la scorsa estate sull'asse Udinese - Napoli non sarà l'ultima. Il feeling tra i dirigenti bianconeri e azzurri è forte: tra un paio di mesi, ci ...

Attento - Napoli : ora anche il Bayern vuole Koulibaly - proposta choc : L'ultima telefonata, pochi giorni fa. Per De Laurentiis, nessuna sorpresa. Sa bene che il Bayern Monaco punta su Koulibaly per la prossima stagione. Ma sa anche, il presidente del Napoli, che il ...

Mercato Napoli - non solo Lozano : c’è anche Ake - un olandese per Ancelotti : 1/13 LaPresse/Marco Alpozzi ...

Napoli-Arsenal è anche “Febbre a 90” di Nick Hornby il manifesto di ogni tifoso : Mi innamorai del calcio così come mi innamorai delle donne: improvvisamente, inesplicabilmente, senza pensare al dolore e allo sconvolgimento che avrebbero portato nella mia vita. È la frase emblema di Nick Hornby, che meglio di ogni altra rappresenta lo scrittore inglese entrato nella leggenda sportiva per “Pitch Fever”, libro tradotto in italiano come “Febbre a 90”, un vero e proprio cult per la beat generation degli Anni 80. Napoli-Arsenal ...

Nicola : «Se abbiamo segnato alla Juventus - perché non possiamo farlo anche al Napoli?» : Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della sfida col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: «La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l’aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Adesso c’è il ...

Clima - l'onda verde dei #FreedaysForFuture invade anche Napoli : Napoli, 15 mar., askanews, - l'onda verde dei #FreedaysForFuture si è riversata anche tra le strade di Napoli. Migliaia di studenti, docenti e ambientalisti sono scesi in piazza per levare la propria ...

La Gazzetta : “Il Napoli non è la Lazio - a Salisburgo una seratina neanche tanto terribile» : Nessuna nuttata eduardiana Nemmeno la Gazzetta dello Sport fa drammi per l’inutile sconfitta del Napoli per 3-1 (terzo gol al 90esimo) in casa del Salisburgo. Al di là del titolo: “Pazzo Napoli, avanti col brivido”, l’articolo è centrato e con i piedi per terra. Ricorda la rimonta che Lazio subì in Austria lo scorso anno e marca le differenze tra le due squadre. Non è l’eduardiana nuttata, è invece una seratina. “La nottata ...

Europa League : Salisburgo-Napoli in diretta solo su Sky - Inter-Eintracht anche su Tv8 : Oggi, giovedì 14 marzo, torna l’Europa League con gli incontri validi per il ritorno degli ottavi di finale. Due le squadre italiane ancora in corsa, Inter e Napoli: gli azzurri saranno impegnati alle 18.55 in casa degli austriaci del Salisburgo (andata 0-3), i nerazzurri al Meazza ospiteranno alle 21 i tedeschi dell’Eintracht Francoforte (andata 0-0). Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky, mentre il match di San Siro verrà ...