Myss Keta | oggi esce il nuovo album ' Paprika' | da domani partirà il suo tour

Myss Keta - esce il nuovo album PAPRIKA : “Belen e Corona? Li chiamo “mamma” e “papà” nell’intimità. E per la copertina mi ha ispirato la Marini con la mortadella” : Nessuno conosce il suo vero nome e neppure il suo volto, che è sempre coperto da una mascherina. Questo ha contribuito a far diventare Myss Keta una divinità per molti. La sua musica, sempre all’avanguardia e provocatoria, ha fatto il resto. Hanno cercato di definirla in tanti modi negli ultimi anni (“l’unica popstar della scena postmoderna”, “un angelo con il volto velato”, “una donna di spettacolo e una spettacolo di donna”), ma è ...

“Paprika” - omaggio a Tinto Brass nel nuovo album di Myss Keta : Esce il 29 marzo "Paprika" nuovo piccantissimo progetto di Myss Keta. Dopo il viaggio interiore e oscuro del precedente "Una vita in Capslock", l'autrice di "Una donna che conta" traccia una nuova traiettoria nel suo percorso artistico e svela il lato positivo e future-pop della propria personalità. Il titolo è un omaggio esplicito il maestro del cinema erotico Tinto Brass, la cover dell'album cita l`iconica Valeria Marini di "Bambola", ...

Paprika - 10 versi pazzeschi da nuovo disco di Myss Keta : http://www.youtube.com/watch?v=kMcd_QwRLMk A meno di un anno dall’uscita del disco precedente, Una vita in capslock, quello della consacrazione, torna con un nuovo album Myss Keta, uno dei fenomeni musicali virali più prorompenti degli ultimi anni. In uscita il 29 marzo, quest’ultima fatica s’intitola Paprika (in onore di Tinto Brass ma soprattutto del giapponese Satoshi Kon) e la vede in copertina con un’immagine potente ...