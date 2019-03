Musica | Gianluigi Lembo dell' Anema e Core band incanta a Roma

spettacoli.tiscali

(Di venerdì 29 marzo 2019) ... il figlio'istrionico chansonnier Guido, protagonista indiscussoe estati da oltre vent'anni nel locale divenuto simbolo del Made in Italy nel mondo, ha trascinato i presenti con il meglio ...

ADM_assdemxmi : RT @matteoandreone: “Johnny prese il fucile”, lo straordinario spettacolo in stile radiodramma tratto dal libro di Dalton Trumbo, oggi a #M… - aclilombardia : RT @matteoandreone: “Johnny prese il fucile”, lo straordinario spettacolo in stile radiodramma tratto dal libro di Dalton Trumbo, oggi a #M… - sergferrentino : RT @matteoandreone: “Johnny prese il fucile”, lo straordinario spettacolo in stile radiodramma tratto dal libro di Dalton Trumbo, oggi a #M… -