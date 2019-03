Muore travolto dal treno | traffico ferroviario bloccato

Tragedia a Nuoro : bambino di tre anni Muore travolto dal trattore del nonno : Una Tragedia ha sconvolto non sono una famiglia, ma l'intera comunità di Siniscola, vicino Nuoro : un bambino di soli 3 anni è rimasto ucciso sul campo che stava arando suo nonno , poco distante dalla casa di famiglia. Sul posto sono giunte le autorità per chiarire la dinamica del fatto che appare ancora incerta. La morte del piccolo L'incidente si è verificato intorno alle 17 di oggi quando il bimbo, di 3 anni , si è improvvisamente allontanato ...

