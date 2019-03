Muore travolto dal treno | caos sulla Torino-Milano

Sardegna : bimbo Muore travolto dal trattore nelle campagne di Siniscola : Agganciato dalla fresa del trattore e trascinato per alcuni metri dal mezzo agricolo guidato dal nonno in un terreno nelle campagne di Capo Comino, a pochi chilometri da Siniscola. Una tragica fatalità ieri sera ha portato via un bimbo che avrebbe dovuto compiere tre anni il prossimo 29 aprile. Il piccolo Silvano Carta probabilmente non si è accorto di nulla: il suo corpicino infatti è stato straziato dalle lame della fresa e il bimbo sarebbe ...

Muore travolto dal treno : traffico ferroviario bloccato : Montopoli, Pisa,, 29 marzo 2019 - Incidente intorno alle 7.50 tra le stazioni di San Romano e Pontedera, in provincia di Pisa, dove una persona è morta dopo essere stata investita dal treno regionale ...

Policoro - operaio forestale Muore travolto da un albero : L'uomo, 34 anni, era dipendente di una cooperativa. La Cisl: "Fermare questa inaccettabile scia di sangue"

Muore travolto da una valanga in Alto Adige : Una persona e' stata travolta ed uccisa da una valanga in Val Senales in Alto Adige. La vittima è un tedesco di 32 anni, residente da tempo a Bolzano. La slavina, che aveva coinvolto anche una seconda persona, si e' abbattuta all'esterno delle piste da sci della zona di Lazaun sul ghiaccio della Val Senales. I soccorritori sono giunti sul posto con due elicotteri, Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2 dell'elisoccorso provinciale. Impegnati anche il ...

Napoli - travolto mentre era in scooter : Muore a soli 21 anni - indagato un 31enne : Altra grave vicenda quella accaduta nei giorni scorsi a Napoli, precisamente nel noto quartiere di Agnano. Un incidente stradale che si è rivelato fatale per il giovane Carmine Ruggiero, un ragazzo di appena ventuno anni originario di Pozzuoli, travolto e ucciso mentre era a bordo della sua moto. Secondo quanto riferisce il noto sito Napoli Today, infatti, il tragico sinistro si è verificato nella serata di domenica 10 marzo, intorno alle ore ...

Attraversa la strada con le cuffiette e viene travolto da un’auto - Muore 15enne in bici : Lo studente si trovava ricoverato in rianimazione all'ospedale di Treviso da venerdì scorso: troppo gravi le lesioni riportate nel sinistro avvenuta a Resana. Il papà di Mohammed, 53 enne, a seguito un incidente stradale dell’anno scorso, è ancora invalido.Continua a leggere

Bari - 46enne travolto sulla corsia d'emergenza dell'A14 : Muore davanti a figli e moglie : La vittima è di Andria e rientrava dall'ospedale Miulli: si era fermato sulla corsia di emergenza poiché l'auto era in avaria ma è stato travolto e ucciso da un’altra auto

Travolto da valanga - Muore scialpinista : Uno scialpinista è morto Travolto da una valanga sul Monte Coglians in Friuli. Il corpo senza vita dell'uomo, un 48enne di Forni Avoltri, è stato ritrovato intorno all'una di notte dall'unità cinofila ...

