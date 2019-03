Mozambico | presidente dichiara aperta emergenza colera nel Paese

Mozambico - città di Beira devastata dal ciclone tropicale Idai. Presidente : “Temiamo 1000 morti” : La città costiera e la provincia di Beira in Mozambico sono state devastate dal passaggio del ciclone tropicale Idai, che ha provocato alluvioni anche nel sud del Malawi e in alcune zone dello Zimbabwe. ”Più di 900 mila persone in Malawi e 600 mila in Mozambico sono state coinvolte dalle inondazioni” sostiene il Pam, il Programma alimentare mondiale.Le forti piogge hannoprovocato decine di morti e decine di migliaia di sfollati. ...