MotoGp | Lorenzo non cerca alibi | “siamo penultimi | ma non per colpa della mia condizione

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) Penultima posizione per il pilota spagnolo nelle libere del Gp d’Argentina, un risultato deludente che il maiorchino però non ha attribuito alla suafisica Giornata da dimenticare per Jorge, il pilota spagnolo ha chiuso al penultimo posto la seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina. Un risultato alquanto deludente, dovuto però non allafisica del maiorchino non ancora ottimale, bensì alla poca conoscenzaHonda a sua disposizione.AFP/LaPresseInterrogato sui problemi affrontati oggi,non hato: “mi mancano chilometri, ho bisogno di capire tante cosemoto e del setting. Oggi siamo statima a nove decimi dal primo, l’Argentina non mi piace molto e questo ha influito. Mi mancano tante cose, ma piano piano arriveremo lì davanti. Non sono in perfette condizioni, ma questo non è ...

gponedotcom : Lorenzo: “I risultati arriveranno, come con Ducati”: “Il polso mi fa ancora male, ma non è quello il problema. Purt… - motogpnews24 : Scintille dalla saponetta di Lorenzo, interviene il Dt della MotoGP - gponedotcom : Lorenzo: “Non ho ancora capito la Honda al 100%”: “Il polso mi fa ancora male, ma non è quello il problema. Purtrop… -